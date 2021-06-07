AppleНовые правила App Store направлены на борьбу с мошенничеством и мошенничеством.

Apple сегодня выпускает новую версию своих Руководств по обзору App Store, своего длинного документа, который диктует правила, которым должны следовать приложения, чтобы быть опубликованными в его App Store. Среди наиболее заметных изменений, которые происходят сегодня, есть несколько разделов, в которых Apple занять более жесткую позицию в отношении мошенничества в App Store, мошенничества и неправомерных действий разработчиков, включая новый процесс, направленный на то, чтобы дать другим разработчикам возможность привлекать к ответственности злоумышленников.

Одно из ключевых обновлений на этом фронте связано с изменением AppleКодекс поведения разработчика (разделы 5.6 и 5.6.1-5.6.4 Руководства по обзору).

Этот раздел был значительно расширен, чтобы включить руководство, в котором говорится, что повторяющееся манипулятивное или вводящее в заблуждение поведение или другое мошенническое поведение приведет к удалению разработчика из Apple Программа для разработчиков. Это что-то Apple он сделал для неоднократных нарушений, но теперь хотел убедиться, что было четко прописано в руководящих принципах.

В совершенно новом третьем абзаце этого раздела Apple говорит, что если разработчик совершает действия или действия, которые не соответствуют кодексу поведения разработчика, они будут иметь свои Apple Учетная запись разработчика закрыта.

В нем также подробно описано, что, в частности, необходимо сделать для восстановления учетной записи, включая предоставление Apple с письменным заявлением с подробным описанием внесенных улучшений, которое должно быть одобрено Apple. Если Apple может подтвердить, что изменения были внесены, затем он может восстановить учетную запись разработчика.

Apple объяснил на брифинге для прессы, что это изменение было предназначено для предотвращения своего рода сценария перехвата и выпуска, когда разработчик попадает Apple, но позже отменяет свои изменения, чтобы продолжить свое плохое поведение.

В рамках этого обновления Apple добавлен новый раздел о личности разработчика (5.6.2). Это сделано для того, чтобы контактная информация разработчиков была предоставлена Apple и клиентов, является точным и функциональным, и что разработчик не выдает себя за других законных разработчиков в App Store. Это была особая проблема в громком инциденте мошенничества в App Store, в котором участвовало приложение криптовалютного кошелька, которое обманом лишило пользователя его сбережений (~ 600 000 долларов США) в биткойнах. Жертва мошенничества была обманута, потому что приложение использовало то же имя и значок, что и другая компания, производившая аппаратное криптоустройство, а также потому, что приложение сканирования было оценено в 5 звезд. (То есть незаконно).

В связи с этим Apple разъяснил формулировку мошенничества при обнаружении в App Store (5.6.3), чтобы более конкретно указать на любые типы манипуляций с диаграммами, поиском, отзывами и ссылками в App Store. Первое означало бы расправиться с явно процветающей индустрией фальшивых рейтингов и обзоров в App Store, которые могут поднять мошенническое приложение на более высокие позиции в чартах и ​​поиске.

Между тем, реферальные меры будут направлены на потребителей, которым показывают неправильные цены за пределами App Store, чтобы увеличить количество установок.

Их сотни. А еще есть сотни * настоящих *:

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«Жульничество. Что за теневой бизнес. Загрузил это приложение по концепции. Оно даже не работает. Бесплатной версии нет ВООБЩЕ. Вас обманом заставляют загружать, а затем просят платить 7,99 доллара за БЕСПЛАТНУЮ НЕДЕЛЮ. Ух ты».

— Коста Элефтериу (@keleftheriou) 31 января 2021 г.

В другом разделе (5.6.4) рассматриваются проблемы, возникающие после публикации приложения, в том числе, например, отрицательные отчеты и опасения клиентов, а также чрезмерные ставки возмещения. Если Apple замечает такое поведение, он расследует приложение на предмет нарушений, говорится в сообщении.

Конечно, вопрос: будет ли Apple на самом деле замечаете потенциальных мошенников? В последние месяцы все больше разработчиков считают, что Apple позволяет слишком большому количеству мошенников не пройти через App Review.

Одна конкретная шип в Appleна стороне был основатель приложения клавиатуры Fleksy Коста Элефтериу, который не только судится Apple из-за доходов, которые он лично потерял из-за мошенников, но также сформировал своего рода команду из одного человека, чтобы разоблачить некоторые из наиболее вопиющих мошенников на сегодняшний день. Это включало вышеупомянутую криптовалютную аферу; детская игра, в которой на самом деле было скрытое онлайн-казино; и приложение VPN, обманывающее пользователей на 5 миллионов долларов в год, среди многих других.

О безудержном мошенничестве в App Store также говорили во время Appleантимонопольное слушание, когда сенатор Джорджии Джон Оссофф спросил AppleДиректор по комплаенсу Кайл Андер, почему Apple не смог обнаружить мошенников, поскольку их «тривиально легко» идентифицировать.

Apple Тогда преуменьшили опасения и продолжают делать это в пресс-релизах, подобных этому, в которых отмечалось, что App Store остановил мошеннические транзакции на сумму более 1,5 миллиарда долларов в 2020 году.

Но новое обновление этих Руководящих принципов кажется признанием того, что Apple может потребоваться небольшая помощь на этом фронте. В нем говорится, что разработчики теперь могут напрямую сообщать о возможных нарушениях, которые они обнаруживают в приложениях других разработчиков. С помощью новой формы, стандартизирующей подобные жалобы, разработчики могут указывать на нарушения правил и любые другие обнаруженные ими проблемы с доверием и безопасностью. Часто разработчики замечают мошенников, чьи приложения влияют на их собственный бизнес и доходы, поэтому они, скорее всего, обратятся к этой форме сейчас в качестве первого шага в борьбе с мошенниками.

Еще одно изменение позволит разработчикам обжаловать отказ, если они сочтут, что применялось какое-либо несправедливое обращение, включая политическую предвзятость. Ранее, Apple позволил разработчикам обжаловать решения App Store и предлагать изменения в правилах.

Это лишь некоторые из множества изменений, которые появятся в обновленных сегодня Рекомендациях по обзору App Store.

Однако есть несколько других, которые также стоит выделить:

Apple уточнены правила, касающиеся приложений для «подключения», чтобы разработчики понимали, что порнография и проституция запрещены в App Store — часто проблема с приложениями для «однодневных подключений», которые заманивают и переключают пользователей.

Приложения-создатели контента проинструктированы, что они должны следовать правилам для пользовательского контента, когда это применимо, что означает, что они должны иметь блокировку контента, отчетность и надежную модерацию.

Apple добавлена ​​возможность для лицензированных аптек и лицензированных диспансеров каннабиса упростить покупку при условии, что они законны и находятся в геоглификации.

Приложения, которые сообщают о преступной деятельности, требуют от разработчиков сотрудничества с местными правоохранительными органами. (Citizen — недавний пример того, как приложение пошло наперекосяк, когда пользователи выследили не того человека. Возможно, такой уровень беспечности подходит к концу.)

Маркетинг с приманкой и подменой и реклама о ценах на приложения запрещены.

Приложения сотовой связи теперь могут включать в себя другие типы приложений по подписке, помимо музыкальных и видеоуслуг.

Apple поясняет, что разработчики могут общаться по электронной почте с кем угодно, но говорит, что они не могут нацеливать клиентов, привлеченных через App Store, сообщениями о том, как делать покупки вне App Store.

Apple имеет достаточно приложений для питьевых игр. Прекратите посылать их.

Приложения, предлагающие создание учетной записи, также должны предлагать удаление учетной записи.

Другая ясность была добавлена ​​в отношении покупок в приложении для подарочных карт, метаданных приложений, отправки исправлений ошибок и многого другого. Но это не были серьезные изменения.

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