Диета для красивого загара: кушаем морковь, помидоры и не только

Здоровая, загорелая кожа – мечта многих из нас. Как сделать так, чтобы летом приобрести красивый золотистый оттенок кожи? В чем секрет? Забудьте о кремах для загара. Вам просто необходимо добавить определенные продукты в рацион.

Если вы хотите иметь красивый загар, включите в свой рацион овощи и фрукты, которые являются источниками бета-каротина и витаминов А и Е. Потребление 5 порций в день в течение четырех недель должно быть достаточным, чтобы загар был ровный.

Морковь

Бета-каротин – антиоксидант, который улучшает зрение и укрепляет иммунную систему. Это естественный усилитель загара, содержащийся во многих овощах. Больше всего его в моркови. Овощ поможет коже приобрести красивый золотистый оттенок и придаст ей здоровое сияние. Морковь также полезна для сердца и улучшает зрение. Однако ешьте этот овощ в умеренных количествах. В результате переедания ваша кожа может приобрести оранжевый оттенок.

Батат

Сладкий картофель также является источником каротиноидов. Батат придает коже естественный золотистый оттенок, но также содержит большую дозу витамина А. Сладкий картофель богат антиоксидантами и микроэлементами. Овощ также обладает сильными антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Томаты

Помидоры обязаны своим шикарным красным цветом каротиноидным пигментам, в том числе самому ценному из них – ликопину. Этот антиоксидант помогает добиться шикарного естественного загара. Помидоры сделают кожу более загорелой, априори при этом улучшат ее состояние. Красные овощи также обладают противораковым действием и снижают риск сердечных приступов.

Персики и абрикосы

Эти фрукты богаты бета-каротином и витамином А. Они придают коже золотистый вид, улучшают ее структуру. Частое употребление персиков и абрикосов замедляет процессы старения, улучшает зрение и поддерживает иммунитет. Самое интересное, что в сушеных абрикосах больше бета-каротина, чем в свежих абрикосах, но они более калорийны.

Что еще стоит ввести в рацион?

Бета-каротин также содержится в петрушке, шпинате, щавеле и савойской капусте. Салат-латук, кресс-салат, чернослив и тыква также содержат много бета-каротина. Из фруктов помимо персиков и абрикосов он также есть в свежих сливах и ежевике. Также это касается бобовых, стручковой фасоли и зеленого горошка.

Овощи, фрукты, богатые витамином С, исключают риск появления пигментных пятен, а еще помогут получить красивый загар. Этот витамин в большом количестве есть в черной смородине, красном перце, цитрусовых и клубнике.

В свою очередь, овощи, фрукты и натуральные продукты, богатые витаминами А и Е, которые отвечают за регенерацию эпидермиса, помогут сохранить ровный золотистый цвет кожи. Так что стоит есть яйца, орехи, авокадо и брокколи.

Заключение

Диета для красивого загара должна быть богата натуральными продуктами, которые являются источником бета-каротина и витаминов А, группы В и С. Американские ученые считают, что следует съедать 1-2 чашки фруктов и 2-2,5 стакана овощей ежедневно. Мужчинам же следует съесть немного больше, то есть 2 чашки фруктов и 3 – свежих или с минимальной обработкой овощей.