С чем носить боди в повседневной жизни: стильные и практичные образы (фото)

Многофункциональные, практичные и стильные вещи сегодня составляют основу гардероба современных женщин. Наглядный пример таких изделий — любимое многими модницами боди, которые захватили мир штурмом. Появившись в качестве супермодной вещицы, оно быстро стало базовым элементом женского гардероба.

Теперь боди мирно уживаются с вашими любимыми футболками, поскольку могут быть самых разных цветов и текстур. Это обтягивающая одежда, напоминающая слитный купальник, имеет застежку на крючки в нижней части.

Модели могут быть как без рукавов, так и с короткими или длинными рукавами. Их любят модницы, потому что боди очень удобны в носке, особенно если вы любите облегающий стиль и не любите постоянно заправлять рубашки и топы в брюки или юбки: они в течение всего дня остаются на месте, независимо от того, находитесь ли вы на работе или на веселой вечеринке.

Однако многие девушки эту удобную вещь обходят стороной, поскольку не знают, с чем ее носить, чтобы в любой ситуации чувствовать себя привлекательно и комфортно.

С чем носить боди?

Ответить на вопрос довольно сложно, если предварительно не уточнить, какой вариант этой одежды мы обсуждаем. Выделяют три типа боди:

спортивная одежда;нижнее белье;самостоятельный предмет гардероба, который может использоваться в комбинации с другими вещами.

Боди, которые стали полноценным предметом женского гардероба, можно включать в самые различные ансамбли. Они появились сравнительно недавно. Их можно носить в офисе, на различных торжественных мероприятиях и на отдыхе в свободное время. Главное – подобрать модель правильно и научиться сочетать ее с нижней частью комплекта. Рассмотрим некоторые интересные варианты.

Боди и джинсы

Мы начнем наш обзор с самого простого и популярного образа – сочетания джинсов и боди. Оно актуально, когда вы выбираете повседневную, но стильную одежду. Для этого можно использовать джинсы любого фасона: если вам по душе облегающая одежда, то наденьте узкие джинсы. Отлично смотрится комплект с джинсами скинни, но только в том случае, если ваше боди сидит на вас свободно.

Таким образом вы создадите сбалансированный образ. Если вы предпочитаете облегающее боди, то джинсы вам потребуются другие – широкие, с завышенной талией. Это очень популярная комбинация, которую выбирают многие модницы во всем мире, поскольку она позволяет носить сразу две модные вещи: просторные и очень удобные джинсы и боди.

Вы всегда можете составить собственный комплект одежды, состоящий из джинсов и боди, в котором вы будете чувствовать себя более комфортно. К примеру, джинсы, боди, кардиган и кроссовки могут стать вашим новым и любимым образом.

Длинные кардиганы идеально подходят для такого сочетания. Такой наряд позволит вам продемонстрировать свою стройную фигуру, но при этом чувствовать себя комфортно, зная, что вы не показываете ничего лишнего.

Это отличный вариант как для дневных, так и для ночных мероприятий. Кстати, летом кардиган может быть совсем легким, из струящейся шелковой ткани, или ажурный, связанный из х/б пряжи.

Наденьте свои расклешенные джинсы с высокой посадкой с боди без рукавов и с открытой спиной. Дополните такой повседневный образ сабо на танкетке. Для прохладной погоды подойдет сочетание джинсов с завышенной талией с однотонным боди с длинными рукавами и лоферами.

Не только повседневный образ

Не следует считать, что сочетание боди и джинсов подходит только для создания повседневных образов. Можно попробовать эту комбинацию, отправляясь на вечеринку с друзьями, добавив любимые туфли на шпильке и небольшую красивую сумочку. Не забудьте о красивом макияже – и вы готовы к веселому времяпрепровождению в выходной день или в будни, после работы.

Желая создать более дерзкий образ, смените свои туфли на высоких каблуках на кожаные черные ботинки. Потертые джинсы добавят изюминки, создав эффектный клубный наряд.

Кружевное боди подойдет идеально для тех дней, когда хочется надеть что-то особенное, но в то же время повседневное. Кружевное боди прекрасно сочетается с любимыми джинсами. Завершите такой стильный образ жилетом, курткой или кардиганом, в зависимости от сезона.

Боди для вечерних выходов

Боди успешно используются для создания вечерних образов. Они сексуальны, прекрасно подчеркивают стройность фигуры и очень красивы, и это является основной причиной, по которой девушки любят носить этот элемент гардероба для вечерних прогулок.

Обтягивающая мини-юбка с боди с длинным рукавом – это отличный вариант для выхода летним вечером. Если вы чувствуете себя смелее, наденьте поверх кружевного бюстгальтера прозрачное боди и завершите свой образ шортами.

Сочетание с натуральной кожей

Натуральная кожа никогда не выйдет из моды, поэтому постарайтесь использовать ее в качестве нижней части комплекта, обуви или куртки. Кожаные брюки с прозрачным боди (главное фото) составляют идеальное сочетание для стильного и современного вечернего образа.

Еще раз напомним, что боди необязательно должно быть облегающим. Сегодня можно найти множество различных вариаций этого элемента женского гардероба. Если вы чувствуете себя не очень комфортно в облегающей одежде, вы можете выбрать более свободную модель. При создании вечернего образа сочетайте боди с кожаными элементами.

Обратите внимание на боди с животными принтами, которые очень модны в этом сезоне. Такая модель прекрасно сочетается с кожаной юбкой или брюками. Если вы хотите создать повседневный, но изысканный вечерний образ, можно использовать бархатные модели.

Гламурные наряды

Классические боди, как правило, облегающего силуэта, что является достаточной причиной для создания и демонстрации гламурного стиля. Всякий раз, когда вам хочется создать особый и очень привлекательный образ, нарядное боди – лучший вариант для такого случая.

Смените привычные джинсы на идеально сидящие брюки. Кружевное боди вы можете носить с модным блейзером из ткани в клетку, полоску различных фактур. Боди может стать изюминкой нарядного комплекта. К примеру, если вы надели брюки с пайетками, дополните их боди нейтрального цвета. На его фоне ваши брюки будут выглядеть особенно привлекательно.

Как вы уже наверняка заметили, немного вещей могут составить конкуренцию гламурному кружевному боди. Блейзеры и различные аксессуары прекрасно дополнят такую комбинацию.

Боди и легинсы

Ношение легинсов с боди многим может показаться вызывающим. Однако это отличный вариант, который можно рассмотреть, чтобы подчеркнуть свой собственный стиль.

Обе детали облегающие, поэтому такая комбинация подойдет только тем, кто чувствует себя очень уверенно, демонстрируя свою фигуру. Но даже если это не так, не волнуйтесь. Вы всегда можете рассчитывать на свою любимую куртку или кардиган, чтобы получить дополнительную дозу уверенности. И конечно же, вы можете носить боди и легинсы с пальто и балетками, ботинками или сапогами для зимнего образа.