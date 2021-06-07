Капитан танкера «Вице-адмирал Паромов» назвал преимущества корабля

Капитан танкера «Вице-адмирал Паромов» пояснил о преимуществах его корабля. Недавно перспективное судно пополнило базу Черноморского флота Российской Федерации.

Не так давно ВМС РФ пополнились новым технологичным судном. «Вице-адмирал Паромов» принадлежит к виду новейших танкеров, и отличается высокими технологическими характеристиками. О преимуществах корабля, поступившего на баланс Черноморского флота России, пояснил его капитан Фаик Кафисов.

Прежде всего оборудование танкера является одним из самых автоматизированных для настоящего времени. Это позволяет задействовать гораздо меньший персонал для его обслуживания. Многофункциональный танкер предназначен для выполнения огромного спектра действий. Корабль идеально подходит как для важных снабженческих задач, так и для спасательных миссий. Также важной особенностью стала комфортность танкера для работающих на нем людей.

Почти все системы здесь могут работать роботизировано без непосредственного участия экипажа. Как заверяет капитан Кафисов, всего один человек может работать с бортовым пунктом управления погрузкой и разгрузкой. Судно подходит как для сухих, так и жидких или разрядных грузов. Причем их здесь можно разместить до 1560 тонн, что является рекордным показателем. Стоит отметить, что «Вице-адмирал Паромов» можно применять даже в самых экстремальных условиях, поскольку он имеет ледовый класс Арк-4. Это означает, что судно легко пройдет даже покрытые метровыми льдинами морские участки.

Источник: redstar.ru