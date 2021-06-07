 

Высокое ежедневное употребление кофеина может привести к слепоте

07.06.2021, 23:00, Разное
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Согласно выводам международной группы ученых, ежедневное высокое употребление кофеина в три раза увеличивает риск возникновения глаукомы. Особенно риску слепоты подвержены люди, у которых генетическая предрасположенность к повышенному главному давлению.
Специалисты Медицинской школой Икана провели первое исследование, в котором прослеживалась диетико-генетическая взаимосвязь при глаукоме. В результате, пациентам с данным заболеванием исследователи посоветовали сократить употребление кофеина. Опасность болезни в том, что пациенты обычно не замечают каких-либо симптомов, пока глаукома не начинает прогрессировать.

В процессе исследования специалисты использовали информацию из популяционной биомедицинской базы данных. Были проанализированы записи свыше 120 тысяч участников, сделанные в период 2006-2010 годы. Ученые изучили взаимосвязь между высоким глазным давлением, глаукомой и употреблением кофеина. Был проведен многопараметрический анализ, который показал, что чрезмерное увлечение ароматным напитком связано с повышенным риском развития данной болезни.

Испытуемые, которые входили в группу повышенного генетического риска и употребляли три чашки кофе ежедневно, сталкивались с глаукомой в 3,9 раз чаще.

Источник: medikforum.ru



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