Высокое ежедневное употребление кофеина может привести к слепоте

Согласно выводам международной группы ученых, ежедневное высокое употребление кофеина в три раза увеличивает риск возникновения глаукомы. Особенно риску слепоты подвержены люди, у которых генетическая предрасположенность к повышенному главному давлению.

Специалисты Медицинской школой Икана провели первое исследование, в котором прослеживалась диетико-генетическая взаимосвязь при глаукоме. В результате, пациентам с данным заболеванием исследователи посоветовали сократить употребление кофеина. Опасность болезни в том, что пациенты обычно не замечают каких-либо симптомов, пока глаукома не начинает прогрессировать.

В процессе исследования специалисты использовали информацию из популяционной биомедицинской базы данных. Были проанализированы записи свыше 120 тысяч участников, сделанные в период 2006-2010 годы. Ученые изучили взаимосвязь между высоким глазным давлением, глаукомой и употреблением кофеина. Был проведен многопараметрический анализ, который показал, что чрезмерное увлечение ароматным напитком связано с повышенным риском развития данной болезни.

Испытуемые, которые входили в группу повышенного генетического риска и употребляли три чашки кофе ежедневно, сталкивались с глаукомой в 3,9 раз чаще.

Источник: medikforum.ru