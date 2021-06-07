Актриса Мирослава Карпович снялась топлес на Мальдивах

Актриса Мирослава Крапович снялась топлес во время отдыха на Мальдивах. Снимком, сделанным со спины, возлюбленная Павла Прилучного поделилась в социальной сети Instagram.

Пара отправилась на совместный отдых на Мальдивские острова. Мирослава Карпович показала пляжное фото, на котором разделась практически догола. Далеко не все поклонники оценили обнародованный снимок.

Прошедший год для Мирославы Карпович был нелегким. Подписчики Агаты Муцениеце, с которой не так давно развелся Прилучный, массово писали под постами негативные комментарии. Несмотря на слухи о кратковременном романе, звезда «Мажора» продолжает строить отношения с Карпович.

На новом фото актриса запечатлена только в одних красных бикини, сидящей на песке у береговой линии. В комментарии к публикации Карпович отметила, что даже сейчас у нее есть возможность полноценно отдохнуть как в детстве.

Большинство фолловеров не оценили пикантный снимок знаменитости. Они назвали Мирославу Карпович слишком худой.

Источник: www.instagram.com