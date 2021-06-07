Байден заверил Зеленского в гарантиях безопасности по “Северному потоку – 2” и обещал, что позицию Украины учтут на саммите НАТО – ОП

Отмечается, что Зеленский принял приглашение Байдена посетить США в июле этого года.

Кроме того, Байден подтвердил поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Главы государств также затронули вопросы энергетической безопасности. Президент США отметил, что он является противником реализации проекта “Северный поток – 2”. Со своей стороны Зеленский подчеркнул, что “Северный поток – 2” – “не экономический проект”, он создает серьезную угрозу и является вызовом безопасности. “Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов”, – сообщает ОП.

Также президент США отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления плана действий относительно членства в Альянсе. “Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня”, – говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Зеленский сообщил, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины по-прежнему наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения. “Так называемый отвод российских войск является лишь имитацией”, – подчеркнул он.

Сообщается, что Байден поддержал инициативу Зеленского о создании Крымской платформы и заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Президенты также обменялись мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ. Зеленский рассказал о запланированных шагах в направлении “уменьшения влияния олигархов на жизнь страны”.

Отмечается, что Байден “отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране”.

Президент Украины также поблагодарил за решение Соединенных Штатов предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.

“Разговор был очень содержательным, очень конкретным и продолжался дольше, чем было запланировано”, – добавил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии “Бабелю”.

Контекст:

Разговор Зеленского и Байдена состоялся в преддверии предстоящей 16 июня в Женеве встречи американского президента с президентом РФ Владимиром Путиным.

Комментируя эту встречу, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Сам Зеленский заявлял о готовности в “любой точке планеты” лично проконсультировать Байдена по поводу России, и говорил, что если такого разговора не произойдет, это будет “большой ошибкой”. Он подчеркивал, что именно у Украины есть “глубокое понимание предмета”.

Первый разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля. По словам главы ОП Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

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