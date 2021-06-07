Обмен пленными, газ и электричество. Bihus.info опубликовал новые записи переговоров Медведчука

В расследовании журналистов упоминаются события октября 2014 года, когда Украина столкнулась с масштабной нехваткой газа и вынуждена была идти на переговоры с Россией о поставках. Тогда газовый вопрос сперва обсуждали пятый президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин на встрече в Милане. После этого в Брюсселе последовала встреча министров энергетики Украины и РФ – Юрия Продана и Александра Новака, а также главы “Нафтогазу України” Андрей Коболева и главы российского “Газпрома” Алексея Миллера.

Однако, по данным Bihus.info, в газовых переговорах участвовал еще один человек – Медведчук. В частности, на пленках человек с голосом, похожим на голос Медведчука, за несколько дней до переговоров в Брюсселе договаривается о встрече в Москве по газовому вопросу. Там он встречался с Новаком и Миллером.

На записи, датированной 26 октября 2014 года (в день встречи в Брюсселе), Медведчук общался с Новаком и Миллером, которые жаловались на то, что украинская делегация ставит совсем не те требования, которые ранее они обсуждали с Медведчуком по газовому контракту.

“Я с Коболевым общался, стало хуже, чем было, полностью беспросветная ситуация, что касается цены”, – говорит Миллер. В ответ Медведчук пообещал “переговорить с главным”. Вскоре он перезвонил Миллеру и сообщил, что пообщался с президентом и тот пообещал разобраться.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Кроме того, на этих записях впервые звучит имя “Петр Алексеевич”, которого Медведчук называет президентом. На предыдущих пленках политик в разговорах упоминал лишь “главного”.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Как объяснили журналисты, речь в этих записях идет о предоставлении Россией скидки Украине на газ. Украинская делегация хотела внести это условие в контракт, российская – чтобы оно было в каком-то политическом документе, например, в соглашении между правительствами. Украинская сторона считала, что последний вариант не дает гарантии на получение скидки.

Медведчук на пленках говорит, что попросил президента позвонить Продану, чтобы украинская сторона изменила требования. И уже на следующий день, судя по пленкам, Украина согласилась не прописывать цену на газ в контракте.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Кроме того, согласно пленкам, Медведчук также участвовал в переговорах Украины и России по покупке электроэнергии. СМИ тогда писали, что в контракт якобы хотят вставить компанию-посредника, которую контролирует бизнес-партнер Порошенко, россиянин Константин Григоришин. Порошенко это отрицал и убеждал, что договор будет прямым и без посредников.

При этом на пленках Григоришин фигурирует. В разговоре с Новаком Медведчук предлагает прислать Григоришина и своего однопартийца Тараса Козака для обсуждения контракта. В дальнейшем Медведчук на записях говорил, что в Москве вместе с Козаком приехал человек, представляющий интересы компании-“прокладки” Григоришина, для подписания контракта.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

В итоге, как отмечает Bihus.info, журналисты узнали о планах ввести в контракт “прокладку”. Впоследствии контракт все же подписали напрямую.

Еще одна часть записей касается темы обмена пленными. Согласно разговорам Медведчука и помощника президента РФ Владислава Суркова, предложил Медведчуку участвовать в освобождении пленными лично Порошенко. Хотя сам Порошенко говорил, что такое предложение поступило от тогдашнего главы СБУ.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Согласно записям, Медведчук вел переговоры об обмене с двумя людьми – ответственной за обмен в “ЛНР” Ольгой Кобцевой и ответственной за обмен в “ДНР” Дарьей Морозовой. Также иногда Медведчук обсуждал этот вопрос с “министром обороны ДНР” Владимиром Кононовым.

В одном из разговоров Кобцева жалуется, что Украина в обход нее и Морозовой пытается провести обмен один на семь (в пользу Украины). В ответ на это Медведчук призывает не дать провести такой обмен. В итоге обмен сорвался.

Также на записях обсуждается освобождение из плена “киборга” Андрея (Рахмана) Гречанова – он вернулся в Украину в ночь на 1 декабря 2015 года. Рахмана взяли в плен в конце июля 2015 года, примерно в то же время в Украине задержали российского военного Владимира Старкова – он пытался ввезти в страну взрывчатку. Именно об их обмене друг на друга в дальнейшем шла речь.

Обменом Гречанова занимался тогдашний советник министра обороны Алексей Мочанов. По его словам, спустя три недели после плена Рахмана у него была возможность обменять Гречанова на Старкова, однако обмен так и не состоялся.

В ноябре, согласно пленкам, Медведчук общался с Кононовым по поводу обмена. Украинский политик жалуется, что ему известно о договоренности Мочанова и главы “ДНР” Александра Захарченка об обмене. По словам Медведчука, обмен должен состояться под руководством “двух первых”, то есть президентов РФ и Украины, а не “какого-то Мочанова”. На записи Медведчук также акцентирует на том, что в случае договоренности об обмене на высшем уровне Старкова помилует украинский президент – и это станет прецедентом, так как будет первым помилованием человека, связанным с войной на Донбассе.

Скриншот: BIHUS info / YouTube

Обмен украинского пленного должен был состояться 28 ноября. Однако в этот день, согласно пленкам, Медведчук позвонил Кононову и отменил обмен. Журналисты Bihus.info делают вывод, что обмен Гречанова тормозили, чтобы сделать красивую картинку на камеру.

“Гречанова обменяют только 30 ноября. Обменяют в режиме строгой секретности, никаких камер, в секретности даже от его семьи. Его в полночь привезут в аэропорт Борисполь, куда из Парижа вернется Порошенко. И тогда камеры появятся”, – заявляет журналист Денис Бигус.

ВИДЕОВидео: BIHUS info / YouTube

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