 

На Волыни задержали священника УПЦ МП в женской одежде

07.06.2021, 22:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инцидент произошел несколько дней назад. У полицейских подозрение вызвал автомобиль, который стоял у дороги, ведь на территории области часто находили закладки с наркотиками. Недалеко от авто правоохранители обнаружили мужчину, одетого в женскую одежду. Оказалось, что это настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата в Копачевской общины.

На мужчине были лосины, женская кофта и балетки. Также он одел одноразовые перчатки. Правоохранителям он не смог объяснить, что делает в таком виде у дороги.

Также при нем обнаружили пакет с его собственной одеждой. Издание также опубликовало видео с нагрудных камер полицейских.

ВИДЕОВидео: Район. Рожище / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / В Германии не могут открыть уголовное производство из-за отравления Навального

26.10 / Путин предложил увеличить выплаты по больничному родителям детей до семи лет

31.03 / Политика: Победа ЕС над Россией в Словакии неочевидна

29.08 / Компания Ford представила кемпер Transit Custom Nugget

12.05 / Израиль пообещал наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины

20.12 / В Беларуси задержан 18-летний администратор Telegram-канала – МВД

04.03 / Группа “НеАнгелы” прекратила свое существование

24.11 / Times – брексит поставил под угрозу будущее британских инструкторов по горным лыжам на курортах Европы

05.03 / В Чили объявили «желтый» уровень опасности цунами

29.04 / Братья умершей от неверного диагноза пациентки отсудили у больницы на Урале 400 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ryb[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика