На Волыни задержали священника УПЦ МП в женской одежде

Инцидент произошел несколько дней назад. У полицейских подозрение вызвал автомобиль, который стоял у дороги, ведь на территории области часто находили закладки с наркотиками. Недалеко от авто правоохранители обнаружили мужчину, одетого в женскую одежду. Оказалось, что это настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата в Копачевской общины.

На мужчине были лосины, женская кофта и балетки. Также он одел одноразовые перчатки. Правоохранителям он не смог объяснить, что делает в таком виде у дороги.

Также при нем обнаружили пакет с его собственной одеждой. Издание также опубликовало видео с нагрудных камер полицейских.

ВИДЕОВидео: Район. Рожище / YouTube

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