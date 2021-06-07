Мнение: Майкл Джордан мировой политики

О чудесах лизоблюдства.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Джордан — его «любимый» игрок в баскетбол, и что именно его тактику применяет Джо Байден в ситуации с Северным потоком-2. «Это мне напоминает игру Майкла Джордана. Он часто искушал оппонента, изображая слабость, делал различные трюки, чтобы заставить соперника расслабиться. А в нужный момент Джордан кардинально менял тактику, и одерживал победу в последнюю минуту», — сказал Зеленский, пытаясь объяснить свое видение того, почему же Байден отменил санкции.

Зеленский выразил надежду, что «Байден — Джордан в политике».

«Я думаю, что он еще не забросил в сетку свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и США, в чем я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличная возможность взять верх над США»,

https://www.unian.net/economics/energetics/bayden-vedet-svoyu-igru-protiv-severnogo-potoka-2-zelenskiy-novosti-segodnya-11445025.html – цинк

— Вытащи свой язык из моей жопы, Гари. Обычно так лижут собаки. Ты ведь не собака, Гари?

— Нет. Нет, я не собака.

— Тем не менее… По всем признакам ты самый настоящий пес. По всем, кроме верности. (с) Кирпич "Snatch"

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