 

Мнение: Майкл Джордан мировой политики

07.06.2021, 22:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О чудесах лизоблюдства.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Джордан — его «любимый» игрок в баскетбол, и что именно его тактику применяет Джо Байден в ситуации с Северным потоком-2. «Это мне напоминает игру Майкла Джордана. Он часто искушал оппонента, изображая слабость, делал различные трюки, чтобы заставить соперника расслабиться. А в нужный момент Джордан кардинально менял тактику, и одерживал победу в последнюю минуту», — сказал Зеленский, пытаясь объяснить свое видение того, почему же Байден отменил санкции.
Зеленский выразил надежду, что «Байден — Джордан в политике».
«Я думаю, что он еще не забросил в сетку свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и США, в чем я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличная возможность взять верх над США»,

https://www.unian.net/economics/energetics/bayden-vedet-svoyu-igru-protiv-severnogo-potoka-2-zelenskiy-novosti-segodnya-11445025.html – цинк

— Вытащи свой язык из моей жопы, Гари. Обычно так лижут собаки. Ты ведь не собака, Гари?
— Нет. Нет, я не собака.
— Тем не менее… По всем признакам ты самый настоящий пес. По всем, кроме верности. (с) Кирпич "Snatch"

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Mazda выдала за новую модель скопированный у Toyota микроавтобус

06.03 / Мнение: Толкнул на преступление

21.05 / 16 хитрых оптических иллюзий, которые обманут мозг на раз-два

02.01 / Один сплошной дисплей: Xiaomi придумала ещё пару способов завернуть смартфон в экран

01.10 / Джордж Мартин назвал самую неудачную сцену в «Игре престолов»

29.03 / Евгений Пригожин: деньги налогоплательщиков США уходят на распил «глубинному государству»

17.04 / Что с вопросом вступления Украины в НАТО?

27.05 / Российские студенты пройдут “Золотую стажировку” в крупных компаниях

14.01 / Принцесса Евгения и Зара Тиндалл не покажут Елизавете II своих новорожденных детей, как того требует традиция

02.04 / «В лысого не стрелять!» Документальный фильм «Новой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика