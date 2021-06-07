Бренд Ford представит недорогой компактный пикап Maverick 2022 года

Компания Ford готовится к выходу небольшого пикапа Ford Maverick 2022.

Официальная премьера состоится завтра. Производитель анонсировал, что новая модель стала более маневренной и обладает опциями, которые свойственны современным грузовикам. Презентация модели Maverick 2022 года пройдет в режиме онлайн-трансляции, к которой может присоединиться любой желающий. Вместе с тем производитель намерен ежегодно продавать до 110 тысяч машин данной модели.

Вместе с тем приобрести пикап Maverick 2022 модельного года можно по цене от 20 тысяч долларов. Распознать новинку можно по высокому дорожному просвету, светодиодной оптике и затемненным дискам.