Бренд Ford представит недорогой компактный пикап Maverick 2022 года
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Компания Ford готовится к выходу небольшого пикапа Ford Maverick 2022.
Официальная премьера состоится завтра. Производитель анонсировал, что новая модель стала более маневренной и обладает опциями, которые свойственны современным грузовикам. Презентация модели Maverick 2022 года пройдет в режиме онлайн-трансляции, к которой может присоединиться любой желающий. Вместе с тем производитель намерен ежегодно продавать до 110 тысяч машин данной модели.
Вместе с тем приобрести пикап Maverick 2022 модельного года можно по цене от 20 тысяч долларов. Распознать новинку можно по высокому дорожному просвету, светодиодной оптике и затемненным дискам.
Смотреть комментарии → Комментариев нет