 

Бренд Ford представит недорогой компактный пикап Maverick 2022 года

07.06.2021, 22:08, Новости дня
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Компания Ford готовится к выходу небольшого пикапа Ford Maverick 2022.

Официальная премьера состоится завтра. Производитель анонсировал, что новая модель стала более маневренной и обладает опциями, которые свойственны современным грузовикам. Презентация модели Maverick 2022 года пройдет в режиме онлайн-трансляции, к которой может присоединиться любой желающий. Вместе с тем производитель намерен ежегодно продавать до 110 тысяч машин данной модели.

Вместе с тем приобрести пикап Maverick 2022 модельного года можно по цене от 20 тысяч долларов. Распознать новинку можно по высокому дорожному просвету, светодиодной оптике и затемненным дискам.



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