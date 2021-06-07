 

Медики рассказали, как перестать переедать

07.06.2021, 22:02, Разное
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Медики дали советы, которые помогут человеку не переедать. У всех присутствуют разные пороговые значения по поводу того, сколько нужно есть, чтобы подавить чувство голода. Как следствие, данное понятие отличается в зависимости от ситуации и каждого конкретного человека.
Первым признаком переедания считается вздутие живота, которое сопровождается множеством пищеварительных симптомов. Со временем такая привычка может привести к появлению лишних килограммов или же даже ожирению. Чтобы предотвратить такие последствия, нужно ввести перекусы. Перед глазами должны находиться полезные продукты, а не сладости и вредные снеки.

Огромное значение имеет полноценный сон. Он налаживает работу всех систем организма. Когда сна недостаточно, происходит сбой, поэтому появляется неконтролируемое чувство голода.

Важно не позволять себе проголодаться так, чтобы потом разыгрался сильный аппетит. Под рукой должны находиться белковые продукты. Кроме того, нужно включить в рацион огурцы и морковь.

Когда человек чувствует, что хочет есть, необходимо спросить себя, так ли это на самом деле. От данной установки напрямую зависит прием пищи. Возможно, человек устроит перекус, но и не исключен полноценный обед.

Во время приема пищи нельзя включать телевизор или же пользоваться гаджетами. Тогда появится возможность контролировать размер потребленных порций.

Источник: www.goodhousekeeping.com



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