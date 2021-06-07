Ученые нашли молекулу TET1, омолаживающую мозг

Группа специалистов из Neuroscience Initiative провела исследование, которое выявило молекулу TET1. Она стала необходимым компонентом, необходимым для восстановления миелина и омоложения мозга.

Формирование новых клеток главного органа человека происходит ежедневно в ответ на процессы умственной стимуляции, травмы и различные физические нагрузки. Глиальные клетки проявляют чрезвычайную чувствительность к внешним повреждениям и сигналам. Они сразу реагируют на любые изменения в нервной системе и начинают создавать новый миелин. С его помощью обволакиваются нервы, благодаря чему происходит метаболическая поддержка и точная передача электросигналов. Однако по мере его старения миелин образуется не так активно, когда возникают внешние сигналы. Данное прогрессирующее снижение приводит к возрастным моторным и когнитивным дефицитам, свойственным пожилым людям.

Ученые также зафиксировали нарушение процесса образования миелина у тех пациентов, которые страдают нейродегенеративными расстройствами, а именно болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом. Исследование показало, что молекула TET1 модифицирует ДНК, чтобы глиальные клетки в ответ на травму или упражнения производили миелин.

Источник: glas.ru