 

Ученые: Люди с дефицитом витамина D в два раза чаще заболевают COVID-19

07.06.2021, 22:02, Разное
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Ученые, которые представляют Чикагский университет, провели ретроспективное исследование по поводу методов борьбы с COVID-19. Выяснилось, что люди с дефицитом витамина D заболевали коронавирусом в два раза чаще.
Например, латиноамериканцы и афроамериканцы, у которых уровень дефицита 80 и 70% соответственно, заражаются COVID-19 с высокой непропорциональной скоростью. Ученые считают, что простой прием витамина D сможет снизить показатель заболевания коронавирусом. Эти предположения подтверждают специалисты из Испании. Они отследили результаты двух групп испытуемых в слепом рандомизированном тесте. У всех участников эксперимента тест был положительным. Контрольная группа не получала никаких добавок витамина D, а тестовая – принимала гормон кальцифедиол. Те, кто принимал аналог витамина D, попадали в реанимацию в размере 2% от всех испытуемых. Участники контрольной группы нуждались в такой экстренной терапии в количестве 50%. При этом, 7% пациентов, не принимающих витамин D, умерли.

На сегодняшний день профилактика дефицита витамина D является одной из самых важных задач сферы здравоохранения. Исследования, проведенные ранее, показали, что кальциферол ответственен за регуляцию жирового обмена и помогает в похудении. Кроме этого, витамин D помогает снизить уровень сахара у пациентов с диабетом, предотвращает депрессию и влияет на нервную ткань человека.

Источник: sibkray.ru



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