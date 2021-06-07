Ученые: Люди с дефицитом витамина D в два раза чаще заболевают COVID-19

Ученые, которые представляют Чикагский университет, провели ретроспективное исследование по поводу методов борьбы с COVID-19. Выяснилось, что люди с дефицитом витамина D заболевали коронавирусом в два раза чаще.

Например, латиноамериканцы и афроамериканцы, у которых уровень дефицита 80 и 70% соответственно, заражаются COVID-19 с высокой непропорциональной скоростью. Ученые считают, что простой прием витамина D сможет снизить показатель заболевания коронавирусом. Эти предположения подтверждают специалисты из Испании. Они отследили результаты двух групп испытуемых в слепом рандомизированном тесте. У всех участников эксперимента тест был положительным. Контрольная группа не получала никаких добавок витамина D, а тестовая – принимала гормон кальцифедиол. Те, кто принимал аналог витамина D, попадали в реанимацию в размере 2% от всех испытуемых. Участники контрольной группы нуждались в такой экстренной терапии в количестве 50%. При этом, 7% пациентов, не принимающих витамин D, умерли.

На сегодняшний день профилактика дефицита витамина D является одной из самых важных задач сферы здравоохранения. Исследования, проведенные ранее, показали, что кальциферол ответственен за регуляцию жирового обмена и помогает в похудении. Кроме этого, витамин D помогает снизить уровень сахара у пациентов с диабетом, предотвращает депрессию и влияет на нервную ткань человека.

Источник: sibkray.ru