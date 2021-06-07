“Спасибо, что доверил свои анализы”. Милявская взяла генетический анализ у Цискаридзе

По условиям, прежде чем попасть в программу, звезды шоу-бизнеса и просто известные люди сдают анализ ДНК и встречаются с ведущей, чтобы обсудить результаты теста.

“С моей дорогой подругой Лолитой Милявской изучили мои генетические характеристики и прирожденные таланты, пороки, особенности… Немало удивлений и много того, что я сам про себя давно знал, а теперь этому нашлось подтверждение!” – написал Цискаридзе в Instagram.

47-летний артист заявил, что разговор с Милявской захватывающий и интересный.

Под постом Цискаридзе оставила свой комментарий и сама Милявская. “Колечка! Спасибо, что доверил свои анализы”, – написала 57-летняя певица.

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Контекст:

Николай Цискаридзе служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

Милявская родилась в 1963 году в Украине. В 1985 году певица стала участницей кабаре-дуэта “Академия”, выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция “Цветочки”. Певица была пять раз замужем. Воспитывает дочь Еву (1998), которая проживает вместе с бабушкой в Киеве.

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