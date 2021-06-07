 

Для большинства украинцев карантин никак не повлиял на количество потребляемого ими алкоголя – опрос

07.06.2021, 22:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При этом 10% опрошенных сказали, что из-за карантина стали пить меньше, 6% – увеличили потребление алкоголя.

Как отмечают социологи, 35% украинцев заявили, что никогда не употребляют алкогольные напитки. Несколько раз в год и один-два раза в месяц – по 22%.

Три-четыре раза в месяц – 12%, два-три раза в неделю – 7%.

Еще 2% респондентов употребляют алкоголь каждый день.

Опрос проводился с 15-го по 24 мая методом “лицом к лицу” среди граждан в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:

Адаптивный карантин в Украине планируют продлить до августа. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

По состоянию на 7 июня все регионы Украины находятся в “желтой” зоне эпидемической опасности.

Весной в разное время жесткий локдаун вводили в Киеве, Львове, Днепре и других регионах. Закрывались заведения питания, ограничивали работу транспорта.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции (535 – за последние сутки), скончалось 51 215 пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,1 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / “Компромиссный вариант”. У Зеленского сообщили, что закон о восстановлении наказания за ложь в декларации принят временно

18.07 / Системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама

13.05 / Создатель Ethereum пожертвовал Индии $1,5 млрд на борьбу с COVID-19

23.01 / Глава ВОЗ назвал сроки поставки вакцин от коронавируса через механизм COVAX

26.03 / Зеленский подписал закон, снимающий с производителей вакцин против COVID-19 ответственность за побочные эффекты

14.05 / ФСБ пресекла подделку справок для въезда с Украины в Россию

14.05 / DM – «спровоцирует новые атаки» — в США возмутились тем, что владельцы Colonial Pipeline пошли на поводу у хакеров

06.03 / Москвичей предупредили о повышении цен на эвакуацию машин

16.12 / Россиянка выиграла 10 млн рублей в лотерею

01.09 / Украина погасила евробонды более чем на 2 млрд долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика