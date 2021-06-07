Для большинства украинцев карантин никак не повлиял на количество потребляемого ими алкоголя – опрос

При этом 10% опрошенных сказали, что из-за карантина стали пить меньше, 6% – увеличили потребление алкоголя.

Как отмечают социологи, 35% украинцев заявили, что никогда не употребляют алкогольные напитки. Несколько раз в год и один-два раза в месяц – по 22%.

Три-четыре раза в месяц – 12%, два-три раза в неделю – 7%.

Еще 2% респондентов употребляют алкоголь каждый день.

Опрос проводился с 15-го по 24 мая методом “лицом к лицу” среди граждан в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:

Адаптивный карантин в Украине планируют продлить до августа. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

По состоянию на 7 июня все регионы Украины находятся в “желтой” зоне эпидемической опасности.

Весной в разное время жесткий локдаун вводили в Киеве, Львове, Днепре и других регионах. Закрывались заведения питания, ограничивали работу транспорта.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции (535 – за последние сутки), скончалось 51 215 пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,1 млн человек.

—