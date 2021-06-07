Навального перевели из больницы обратно в колонию

Петушинский районный суд Владимирской области рассматривал иск политика к ИК-2 о цензуре газет. Навальный решил отказаться от претензий к администрации.

“У нас был инцидент, когда кто-то вырезал статьи из газет. Мы считали, что это администрация, она говорит, что не вырезала. Я хотел бы отозвать иск, потому что мы сейчас в той точке, где мы юридически установили, что никакой цензуры нет”, – сказал он, выступая по видеосвязи. Суд согласился с Навальным и прекратил разбирательство.

Оппозиционер также отозвал иск об отказе передать ему Коран. “Сейчас у меня есть Коран, есть последняя книжка Владимира Сорокина, у меня есть даже Библия и система налажена. Мне здесь важен факт, что книги дают и мы упорядочили практику”, – сказал он.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев рассказал “Дождю”, что политик вернулся в колонию в Покрове еще 4 июня. При этом Навального заново поставили на профилактический учет как лицо, склонное к побегу.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг.

19 апреля Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове.

Завершил голодовку политик 23 апреля.

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