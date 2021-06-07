 

Италия не одобрила назначение представителя МИД Беларуси Глаза послом в Риме – СМИ

07.06.2021, 22:00, Новости дня
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По информации издания, вопрос о назначении Глаза решается уже несколько месяцев. Собеседники Corriere della Sera в МИД Италии говорят о необходимости проявлять осторожность в связи с ситуацией в Беларуси.

Издание наводит несколько примеров поведения Глаза, из-за которых у властей Италии возникли сомнения по поводу его назначения. В частности, после президентских выборов в Беларуси и осуждения Западом фальсификаций Глаз называл Запад “глупыми, недальновидными и испорченными”.

Кроме того, СМИ упоминает, что Глаз оправдывал высылку иностранных журналистов, освещающих протесты, “борьбой с терроризмом”. А санкции ЕС против Беларуси он называл “вопиющими амбициями европейской бюрократии”.

Журналисты подчеркивают, что после всех этих событий и заявлений в МИД Италии считают необходимым временно приостановить процедуру утверждения Глаза в должности посла Республики Беларусь в Италии.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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