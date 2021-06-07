В Словакии начали прививать от коронавируса “Спутником V” – без одобрения EMA

Сообщается, что вакцинация российским препаратом будет проходить поэтапно, постепенно будут подключать разные регионы страны. Вакцинироваться смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Как пишет “Русская служба BBC”, разрешение на использование вакцины в Словакии выдано с 1 марта по 31 августа. Помимо “Спутника”, в стране одобрены вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca, также в скором времени там начнут прививать вакциной Johnson & Johnson. Все эти вакцины, кроме “Спутника”, одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Жители обеих европейских стран могут выбирать любую вакцину, но как пояснили в минздраве Словакии, в стране есть люди, которые хотят привиться именно “Спутником V”. В то же время, по данным Euronews, с 1 июня, когда открылась онлайн-регистрация на прививку этим препаратом в Словакии, записалось только 5 тыс. человек.

Пока в Словакии будет использовано только 200 тыс. доз (рассчитанные на 100 тыс. человек), сообщает “Русская служба BBC”. В страну также приехала половина заказа на 2 млн доз, из-за которого возник политический кризис в Словакии. Но эти дозы будут использованы, только если вакцину одобрит ЕМА, уточнил министр здравоохранения Владимир Ленгварский. На вопрос журналиста о том, сделает ли он эту прививку сам или порекомендует знакомым, министр ответил “нет”.

В Словакии вакцинация от коронавируса началась 26 декабря 2020 года. По данным министерства здравоохранения Словакии на 7 июня, прививку той или иной вакциной получили 1,8 млн. человек, из них 900 тыс. – вакцинированы полностью. Население Словакии составляет около 5,5 млн. человек.

Словакия стала второй страной ЕС, где применяют российскую вакцину без одобрения ЕМА. Первой стала Венгрия, одобрившая применение “Спутника V” и начавшая его использование еще в феврале. Венгрия также провела дополнительные испытания препарата в своей лаборатории, после сомнений в адрес вакцины, высказанных в Словакии – местное издание заявило, что закупленный препарат не идентичен тому, который получил одобрение в публикации авторитетного журнала The Lancet.

Контекст:

В Словакии из-за закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции “Спутник V” возник политический кризис. Он начался 1 марта, когда тогдашний премьер-министр Игорь Матович и бывший министр здравоохранения Марек Крайчи (“Обычные люди”) встретили первую партию вакцины “Спутник V” в аэропорту Кошице. “За народ” и “Свобода и солидарность” выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции.

11 марта Крайчи уволился, а через три дня по итогам переговоров с членами коалиции лидер партии “За народ” Вероника Ремишова заявила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика (представитель партии “Свобода и солидарность”). Сулик подал в отставку 22 марта, через несколько дней его партия заявила о выходе из коалиции.

28 марта Матович подал в отставку для урегулирования коалиционного кризиса. Ее приняла президент страны Зузана Чапутова.

Как писало издание Pravda, 1 апреля Чапутова назначила Эдуарда Хегера новым премьер-министром Словакии. Большинство членов кабинета министров, которые работали при Матовиче, сохранили свои должности.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 15 мая этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 65 странах.

Вакцина “Спутник V” подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило импорт и использование вакцины “Спутник V”. В ее составе выявили способный к размножению аденовирус.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.

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