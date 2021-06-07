Названа выручка Christie’s от летнего аукциона русского искусства

По итогам торгов предметами русского искусства, прошедших в понедельник в Лондоне, общая выручка аукционного дома Christie’s составила 6,2 млн фунтов (8,7 млн долларов), сообщили в аукционном доме.

Сообщается, что в этом году аукционный дом решил провести «русские торги» в традиционном живом формате, но аукционеры могли сделать ставки по телефону и через интернет, передает ТАСС.

За 862 тыс. фунтов (1,3 млн долларов) ушла картина кисти русского художника Дмитрия Левицкого (1735-1822), портрет императора Павла I (1754-1801), написанный около 1796 года. Итоговая цена реализованного на торгах полотна соответствует верхней границе эстимейта.

Также было продано произведение Константина Горбатова (1876-1945) «Невидимый град Китеж» за 525 тыс. фунтов (741 тыс. долларов) и работа Сергея Чехонина (1878-1936) «Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе» за 275 тыс. фунтов (388 тыс. долларов). В Christie’s сообщили, что все эти работы были проданы за рекордные для их авторов цены на мировом рынке.

Также участников аукциона заинтересовали предметы декоративно-прикладного искусства, многие из которых были проданы по цене, превышающей оценочную стоимость изделий.

Императорская фарфоровая ваза была продана за 400 тыс. фунтов (567 тыс. долларов), что превысило верхнюю границу эстимейта в 300 тыс. фунтов (425 тыс. долларов). Ваза расписана копией жанровой сценки голландского мастера Якоба Охтервелта (1634-1682) под названием «Серенада».

Также были проданы предметы из коллекции фирмы Фаберже, которую начал собирать внук императора Николая I (1796-1855) великий князь Михаил Михайлович (1861-1929), еще до революции 1917 года поселившийся на севере Лондона. Всего 18 лотов Фаберже принесли аукционному дому 954 тыс. фунтов (1,4 млн долларов). Среди них инкрустированная золотом и эмалью обсидиановая фигурка слона, которая была продана за 237,5 тыс. фунтов (337 тыс. долларов), при оценочной стоимости 80-90 тыс. фунтов (113-127 тыс. долларов).

Ранее аукционный дом сообщил, что картина известного британского уличного художника Бэнкси, на которой Владимир Ильич Ленин изображен в образе панка, продали на аукционе в Гонконге за 7,45 млн гонконгских долларов (около 960 тыс. долларов США).