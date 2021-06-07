Мнение: Шпион Семеняка

ФСБ сообщает о разоблачении агента украинских спецслужб, который действуя на территории РФ выполнял задания для СБУ.

На чем именно попался задержанный гражданин Украины Семеняка не уточняется, как и то, какую именно информацию он пытался получить.

В России разоблачен агент украинских спецслужб, длительное время оказывавший "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности РФ", сообщила пресс-служба ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича", – говорится в сообщении.

Установлено, что его деятельность длительное время координировалась сотрудниками украинской контрразведки, старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2 отдела 1 Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром Габиловичем и заместителем начальника отдела ДКИБ СБУ подполковником Черняком Игорем Романовичем.

Отмечается, что в ходе мероприятий были изъяты электронные устройства гражданина Украины с сообщениями от сотрудников СБУ, предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов с целью нанесение ущерба безопасности интересам России. Как сообщает ФСБ, в ходе опроса Семеняка подтвердил факт поддержания длительных отношений с представителями национальной спецслужбы, сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи.

"Во время производства в отношении Семеняки А.П. оперативно-розыскных мероприятий зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в городе Киев, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства. Данные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки А.П. его кураторами из СБУ. Удаление данных не допущено", – подчеркивается в сообщении.

В результате принятых ФСБ неотложных мер Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Пребывание иностранца на территории РФ признано нежелательным, ему закрыт въезд в страну сроком на 25 лет. Третьего июня Семеняка покинул Россию, добавляется в сообщении, сообщает РИА Новости.

http://www.segodnia.ru/news/242283 – цинк

В целом, легко отделался – разоблачение и высылка. В иных раскладах могли бы и арестовать для пополнение обменного фонда.

Относительно устройства. не удивлюсь, если через "секретные чаты" с СБУшниками общался и не чистил историю сообщений.

PS. Кстати, вчера на Украину самовыслался Гудков-младший из-за дела о долгах,которое он называет политическим. В Кремле по этому поводу заявили, что мол Россия свободная страна, каждый может в нее возвращаться. Или не возвращаться.

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