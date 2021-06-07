 

Киевский университет лишил Лукашенко степени почетного доктора наук

07.06.2021, 21:40, Разное
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Александр Лукашенко стал первым в истории КНУ почетным доктором наук с приставкой “экс”. Иными словами, белорусский лидер – единственный из 107 почетных докторов, кого лишили этого звания.

Идея отобрать у Лукашенко почетную степень возникло в Университете после посадки в Минске самолета, который 23 мая совершал рейс из Афин в Вильнусь, в результате чего белорусские силовики задержали журналиста Романа Протасевича, ранее критиковавшего режим действующего президента.

С предложением лишить Лукашенко степени почетного доктора наук выступил ректор КНУ Владимир Бугров. По мнению ученого, глава Белоруссии не уважает украинскую государственность и нарушает права людей. 7 июня в вузе заявили, что решение о лишении почетного звания принято, передает RT.

Ранее британский журналист Эдвард Лукас выразил мнение о том, что задержание основателя Романа Протасевича, который на гражданском самолете пересекал территорию Белоруссии, является выходкой, дерзкой даже для сверхдержав, вызвавшей бурную реакцию по всему миру. Одновременно с этим белорусский президент показал бесхребетность западных лидеров и запугал оппозицию в своей стране, считает он.



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