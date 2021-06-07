 

Эксперт Котенок о встрече Байдена и Зеленского: Допустят к руке

07.06.2021, 21:40, Разное
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7 июня стало известно, что Белый дом отказался от идеи организовать встречу между главами США и Украины. Джо Байден планировал принять Владимира Зеленского перед саммитом с Владимиром Путиным, который 16 июня пройдет в Женеве. “Дни.ру” выяснили, что данное решение связано со скандалом в украинском “Нафтогазе”. Вашингтон не устроило решение Киева сменить руководство компании.

Главный редактор новостного ресурса “Сегодня.ру” Юрий Котенок рассказал о сложившейся ситуации в эфире радио Sputnik. Эксперт считает, что Зеленского все-таки могут “допустить до руки” Байдена.

Котенок заявил, что Белый дом, оказавшись организовывать встречу президентов, “указал на место” не только лично Зеленскому, но и Украине как государству. При этом он назвал украинского лидера несостоявшимся политиком. Эксперт подчеркнул, что заокеанский “хозяин” (вероятно, имеются в виду власти США – прим. автора) не считается с Украиной и требует четко выполнять поставленные условия.

Меж тем, Котенок не исключил, что Зеленского еще могут пригласить в Вашингтон. Журналист предположил, что президента Украины “допустят к руке” американского лидера на очень короткое время в качестве “унизительного жеста”. Эксперт заметил, что просьбы Зеленского выполнять никто не будет, даже если ему разрешат что-то попросить.



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