Apple Телевизор для поддержки использования HomePod Mini в качестве динамиков, среди других обновлений

Apple не объявлял, что по слухам вместе Apple Телевизионное устройство, которое будет сочетать приставку с динамиком HomePod во время выступления на WWDC, но при этом анонсировало несколько функций, которые улучшат Apple Телевидение, в том числе с использованием HomePod Mini. Начиная с этой осени, Apple сказал, что вы сможете выбрать HomePod Mini в качестве динамика для своего Apple ТВ 4К. Он также представил несколько обновлений программного обеспечения для Apple Пользователи ТВ, в том числе новый способ смотреть шоу, которые понравятся всем в семье, и поддержка совместного просмотра шоу через FaceTime.

Функция совместного просмотра на самом деле является частью более крупного обновления FaceTime, которое позволит пользователям транслировать музыку, телепередачи и делиться экраном с помощью вызовов FaceTime. В Apple Приложение TV — одно из тех, которые поддерживаются этой новой системой, которая называется SharePlay. Теперь он будет включать новую строку «Доступные вам», в которой также будут отмечены шоу и фильмы, которыми делятся ваши друзья.

Другая функция под названием «Для всех» будет отображать коллекцию шоу и фильмов, основанных на интересах каждого в Apple Интерфейс телевизора. Это идеальный вариант, если вы планируете посмотреть что-то всей семьей — например, вечер кино. И вы можете настроить предложения в зависимости от того, кто смотрит.

Новый Apple Также стал доступен виджет TV, который теперь поддерживает iPad.

А новая поддержка HomePod Mini поможет обеспечить «богатый, сбалансированный звук» и «кристально чистый диалог», когда вы смотрите Apple Телевизор с Mii в качестве динамиков, Apple сказал.

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