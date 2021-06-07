 

Адвокат сообщила о пытках заключенного

07.06.2021, 21:22, Разное
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…в областной больнице саратовского управления ФСИН.

Адвокат Снежана Мунтян сообщила, что заключенный Павел Шеремет, находящийся в областной туберкулезной больнице №1 саратовского управления ФСИН, подвергся пыткам со стороны связанных с администрацией осужденных. Слова адвоката передает ИА «Свободные новости».

Накануне 3 июня Шермета избили и изнасиловали палкой, сказала Мунтян со ссылкой на самого заключенного. На видеозаписи, представленной ИА «Свободные новости», можно заметить на теле Шеремета синяки.

«Меня начали бить четыре человека. <…> Осужденные. <…> Меня раздели, связали мне руки на шконке за спиной, продолжали бить. Потом мне привязали мне ноги к рукам и начали надо мной глумиться. Все это происходило с полдевятого до отбоя, до десяти часов. Включили специально громко музыку, чтобы ничего не было слышно, и засунули мне в задний проход палку. Когда я перекрикивал музыку, мне закрывали рот», — рассказал заключенный.

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Шеремет выразил мнение, что происходящее связано с его активной позицией. По словам адвоката, заключенный жаловался на некачественное питание, в частности, на червей в еде, а также на несоответствующие условия труда, антисанитарию и негативное отношение со стороны администрации учреждения. Мунтян добавила, что на ее практике это не первый подобный случай. После огласки истории в тюремную больницу приезжала комиссия с УФСИН, а также комиссия из прокуратуры по надзору, добавила защитница.

Как уточнял «Коммерсант», в прокуратуре Саратовской области по поручению прокурора региона Сергея Филипенко организовали проверку информации о нарушении прав заключенных в областной туберкулезной больнице №1. «Заместитель прокурора Саратовской области и старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний выехали в указанное учреждение»,— заявили в прокуратуре. В управлении ФСИН по Саратовской области также объявили о проведении проверки информации, озвученной в обращении Шеремета.

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В апреле прошлого года в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сказал об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки. Часть заключенных после произошедшего перевели в СИЗО-6.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них, по данным правозащитников, умер в больнице, однако ФСИН это отрицала.

Источник: Новая газета



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