 

Бездействие Россотрудничества отставило русскоязычное население Украины без опоры

07.06.2021, 21:04, Разное
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Деятельность Россотрудничества в последнее время не только не вселяет оптимизма, но и практически отсутствует. Сайты и страницы организации в социальных сетях затихли: они месяцами не обновляются, а на главном аккаунте в Twitter публикуются новости не чаще раза в месяц. Не лучше обстоят дела с реальной работой зарубежных отделений агентства.
Россотрудничество, которое в этому году отмечает 13-летие, имеет десятки отделений — Русских домов — в 80 странах мира. Однако Украины больше нет в этом списке. В начале апреля 2021 года Русский дом в Киеве закрыли. Эта история показала беспомощность российского агентства перед внешним давлением. Более того, стало очевидно, что организация не в состоянии выполнять свои функции по защите соотечественников.

Прекратить деятельность отделения структуры в Киеве потребовал министр культуры Александр Ткаченко 30 марта. Формальным поводом стало то, что в Россотрудничестве назвали Тараса Шевченко «российско-украинским поэтом».

Одна из задач Россотрудничества — поддержание контактов с соотечественниками. Русские составляют более 15% населения Незалежной. Агентство должно по идее сохранять их культурные связи с родиной и защищать права. Важность взаимодействия с русскоязычным населением в странах бывшего СССР очевидна. На Украине и в странах Прибалтики наблюдается агрессия со стороны местных властей и ультраправых группировок в отношении русскоговорящих.

Замглавы агентства Павел Швецов в ответ предложил альтернативу — посадить нуждающихся в реальной защите соотечественников за компьютеры.
«Пандемия научила нас эффективно использовать онлайн-формат», – беспомощно отреагировал Швецов.

Однако Россотрудничество покинуло украинское направление. Альтернативного канала связи с русскоязычным населением никто создать и не пытался. Последние записи на сайте и в аккаунтах Русского дома в Киеве датируются мартом 2021 года. Россотрудничество не разместило официальных комментариев о прекращении работы киевского отделения.

Контент сайтов не дает возможности понять ведется ли какая-либо активная деятельность агентства на Украине, или нет. Последний анонс от 30 июля 2020 года касается онлайн-курсов русского языка при Удмуртском государственном университете.

Собирается ли Россотрудничество продолжать какую-либо работу по украинскому направлению после двух месяцев полного затишья остается загадкой.



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