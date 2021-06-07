 

Автомобили Kia подорожали в России шестой раз за год

07.06.2021, 21:04, Разное
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В РФ уже шестой раз за год подорожали автомобили марки Kia. Этот факт выяснился в рамках мониторинга экспертов. Сообщается, что на 0,5-3,9% увеличилась стоимость моделей корейского бренда.
Сообщается, что на 20 тысяч рублей подорожало большинство транспортных средств, в том числе семейство Cerato, Picanto, Ceed, Rio и Soul. В цене на 10-30 тысяч рублей выросли отдельные комплектации кроссовера Kia Sportage.

Фастбек Kia Stinger подорожал на 50 тысяч рублей. Новая модель Carnival, продажи которой стартовали в апреле, уже прибавила в цене 100 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что по прежней стоимости на сегодняшний день можно приобрести седаны К5 и К900. Ценник также не поменялся у кроссоверов Seltos и Sorento. У последней модели появились четыре новые комплектации. Они доступны за 2,959-3,519 миллиона рублей.

Источник: tarantas.news



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