Автомобили Kia подорожали в России шестой раз за год

В РФ уже шестой раз за год подорожали автомобили марки Kia. Этот факт выяснился в рамках мониторинга экспертов. Сообщается, что на 0,5-3,9% увеличилась стоимость моделей корейского бренда.

Сообщается, что на 20 тысяч рублей подорожало большинство транспортных средств, в том числе семейство Cerato, Picanto, Ceed, Rio и Soul. В цене на 10-30 тысяч рублей выросли отдельные комплектации кроссовера Kia Sportage.

Фастбек Kia Stinger подорожал на 50 тысяч рублей. Новая модель Carnival, продажи которой стартовали в апреле, уже прибавила в цене 100 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что по прежней стоимости на сегодняшний день можно приобрести седаны К5 и К900. Ценник также не поменялся у кроссоверов Seltos и Sorento. У последней модели появились четыре новые комплектации. Они доступны за 2,959-3,519 миллиона рублей.

Источник: tarantas.news