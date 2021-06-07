Катерина Ковальчук не стала отрицать роман с Гариком Харламовым

Звезда сериала «Крепостная» в своем микроблоге Instagram эмоционально высказалась о слухах вокруг ее возможного романа с Гариком Харламовым. Катерина Ковальчук призвала всех быть добрее и заниматься собственной личной жизнь, но отношения с юмористом не опровергла.

Ранее СМИ сообщали о том, что 40-летнего Гарика Харламова заметили на отдыхе в Сочи в компании 28-летней актрисы. Они познакомились во время съемочного процесса сериала «Гусар», еще до развода артиста. В отпуск знаменитости отправились в компании Ильи Прусикина, солиста Little Big, и его новой девушки Софьи Таюрской.

Катерина Ковальчук обратилась к «газетным и интернетным экспертам», которые пишут о знаменитостях. Она поинтересовалась, лезет ли им в горло кусок хлеба, заработанный таким образом. Звезда «Крепостной» посоветовала всем хейтерам обратить внимания на собственную жизнь, так как она – «неповторима, прекрасна и уникальна».

Пользователи Сети считают, что 28-летняя артистка является копией Кристины Асмус, бывшей жены Гарика Харламова. Несмотря на пост в Instagram, который касается слухов вокруг персоны актрисы, напрямую он не стала отрицать роман со своим партнером по сериалу «Гусар».