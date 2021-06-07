 

52% украинцев оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное – опрос

07.06.2021, 21:02, Новости дня
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26% опрошенных сказали, что чувствуют себя хорошо, 8% – отлично.

В то же время 11% респондентов заявили, что оценивают состояние своего здоровья как плохое, еще 3% – как очень плохое.

64% украинцев отметили, что у них нет хронических болезней. 23% опрошенных утверждают, что имеют одну хроническую болезнь, 13% – имеют несколько.

Опрос проводился с 15-го по 24 мая методом “лицом к лицу” среди граждан в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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