Европейские страны развивают свою экономику после COVID-19, а в Украине решили увеличить налоги – СМИ

В странах ЕС вызванный последствиями пандемии COVID-19 экономический кризис уже утихает, но в странах за пределами Евросоюза нагрузка на финансовые и экономические институты достигает предела, отмечает автор статьи, управляющий редактор издания Николас Воллер.

Он связывает это как с крайне низкими темпами вакцинации, так и с поведением правительства.

“Ни для кого не секрет, что Украина является источником рабочей силы, где, по оценкам, 3 млн рабочих-мигрантов ежегодно ищут работу за границей. Однако очень немногие украинцы когда-либо задумывались о создании малого бизнеса в стране – особенно в сельскохозяйственной отрасли, одной из традиционных экономически сильных сторон Украины – из-за безудержной коррупции и отсутствия прозрачности в этом секторе. Несмотря на обещание [президента Владимира] Зеленского ввести “инвестиционную няню” – конкретного чиновника, отвечающего за конкретного инвестора, в стране продолжаются беззаконие, рейдерство и коррупция. В результате единичные случаи иностранных инвестиций остаются немногочисленными и редкими – как и после распада Советского Союза почти 30 лет назад – и часто заканчиваются неудачей”, – подчеркнул аналитик.

Он назвал систему управления в Украине “коммунистической” и “византийской” и заявил, что такой подход абсолютно неэффективен и неадекватен.

“Это проявилось в полной мере, когда украинские официальные лица предприняли попытки заменить свою постсоветскую систему защиты и политики покровительства механизмом налогового давления. В мае Украина решила легализовать желание повысить сборы и налоги для крупного и среднего бизнеса. В то время как европейские страны развивают свою экономику после COVID-19 за счет масштабных инфраструктурных проектов и помощи местному бизнесу, Украина решила воспользоваться высоким спросом на свой экспорт на мировых рынках и повысить налоги для отечественных производителей”, – заявил Воллер.

Автор статьи подчеркнул, что еще больше осложняют шаткую экономическую ситуацию в стране токсичная коррупционная среда Украины и непрозрачная фискальная система, что “приведет только к одному – вытеснению капитала из страны и потере десятков тысяч рабочих мест”.

“Ключевые секторы экономики, которые часто зависят от крупных градообразующих предприятий, производящих экспортно-ориентированные товары и обеспечивающих стабильный приток валютной выручки в страну, рискуют потерять свою конкурентоспособность в случае введения новых налогов. Конечно, налоговая реформа могла бы стать еще одним сигналом того, что Киев пытается продвинуться вперед. Она приблизила бы Украину к ключевому стандарту финансовой ответственности ЕС, если бы это не стоило народу сотен тысяч рабочих мест. Власти еще больше разозлили население после того, как они не помогли крупному или среднему бизнесу во время пандемии”, – написал он.

Журналист добавил, что эти безответственные действия уже привлекли к себе внимание.

“Некоторые политики в Европе уже начали высказывать свое мнение по этому поводу, говоря, что они опасаются, что экономический коллапс Украины и новая волна агрессии со стороны России создадут новую Сирию на восточном фланге ЕС”, – заявил он в статье.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 86,5 млн человек, из них более 1,87 млн умерли, 48,56 млн – выздоровели.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Предполагается, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год.

Законопроект охватывает ряд сфер налогообложения и предполагает в том числе изменение ставок отдельных налогов, а также рентных платежей по добыче полезных ископаемых, вносит изменения в порядок сбора акцизного налога, плату за пользование землей, администрирование налогового долга.

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