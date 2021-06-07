В Малайзии больных COVID-19 ищут с помощью дронов

Отмечается, что БПЛА могут зафиксировать у человека повышенную температуру на высоте до 20 м. При этом дрон излучает красный свет, сигнализируя о “находке”.

С 1-го по 14 июня власти Малайзии ввели локдаун в стране из-за рекордного числа новых случаев заболевания COVID-19 в конце мая – более чем 9 тыс. за сутки, писало Bernama.

В частности, в стране закрыты школы и торговые центры. В то же время только двум членам из одной семьи разрешается выходить на улицу, чтобы купить предметы первой необходимости или обратиться за медицинской помощью недалеко от своего дома.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным правительства Малайзии, на 7 июня в стране было выявлено 622 тыс. случаев коронавирусной инфекции (5271 – за последние сутки), умерло 3460 пациентов с COVID-19.

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