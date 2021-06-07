World Athletics одобрила заявки на нейтральные статусы 35 российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки 35 российских атлетов на выступление в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба организации.

По данным пресс-службы, в список атлетов, заявки которых на статус нейтральных спортсменов были подтверждены, попали: Ринас Ахмадеев (бег на 3000 м, 5000 м, 10000 м и полумарафон), Дина Александрова (бег 800 м, 1500 м, 5000 м), Никита Анищенков (прыжки в высоту), Светлана Аплачкина (бег 1500 м, 3000 м, 5000 м), Александр Асанов (прыжки в высоту), Александр Буяновский (бег 400 м), Артем Чермошанский (прыжки в длину), Анастасия Еремянц (бег 800 м, 1500 м), Татьяна Ермаченкова (прыжки в высоту), Максим Федяев (бег 400 м), Алексей Федоров (тройной прыжок), Александра Гуляева (бег 800 м, 1500 м), Алиса Иванова (спринт), Наталья Карпова (метание диска), Аделина Халикова (прыжки в высоту), Мария Кочанова (прыжки в высоту), Александр Комаров (декатлон), Никита Курбанов (прыжки в высоту), Алена Мамина (бег 400 м), Лилия Мендаева (бег 1500 м, 3000 м, 5000 м), Илья Мудров (прыжки с шестом), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Ильдар Надыров (бег с препятствиями, бег по пересеченной местности), Николай Орлов (метание копья), Виктор Пинтусов (прыжки с шестом), Елизавета Поротикова (метание копья), Игорь Ращупкин (бег 800 м, 1500 м), Ольга Родиошкина (бег 800 м), Матвей Рудник (прыжки в высоту), Надежда Сергеева (спортивная ходьба), Федор Шутов (полумарафон, марафон), Олеся Солдатова (спринт), Наталья Спиридонова (прыжки в длину, прыжки в высоту), Светлана Улога (бег 800 м), Никита Евсеенков (бег 400 м с барьерами), передает РИА «Новости».

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. На Олимпийских играх в Токио могут выступить не более 10 спортсменов с нейтральным статусом без права замены.

В апреле World Athletics утвердила выдачу российским спортсменам нейтрального статуса. За его оформление российским легкоатлетам старше 20 лет необходимо будет заплатить 250 долларов, спортсменам до 20 лет – 100 долларов. Для участия в Олимпиаде в Токио атлеты должны подать заявки до 7 июня. В мае World Athletics выдала нейтральные статусы 23 российским легкоатлетам.