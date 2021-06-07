Патриарший совет по культуре открыл цикл посвященных юбилею Александра Невского художественных выставок

В понедельник при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре начала работу бесплатная выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве», приуроченная к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Экспозиция предваряет флагманскую выставку юбилейного года в музее «Новая Третьяковка» – «История РФ глазами художников», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Многие века Александра Невского на Руси почитали как идеального правителя, ставили его в пример подрастающему поколению. Несколько лет назад россияне выбрали его победителем на конкурсе «Имя Россия». От Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга. Теперь подготовлена большая программа празднований, посвященная великому князю. Это и открытие художественной выставки в Третьяковской галерее «История РФ глазами художников», и серия художественных выставок в Ярославле, Великом Новгороде, Печорах, тематические экскурсии и интерактивные площадки во Владивостоке, Волгограде, Казани. До конца года во всех исторических парках планируется открытие мультимедийных авторских выставок, созданных молодыми режиссерами и историками, посвященных жизни Александра Невского», – подчеркнул руководитель Ассоциации исторических парков Иван Есин.

Первая из серии художественных выставок, приуроченных к юбилею Александра Невского, которые откроются в городах РФ до конца года, началась с пресс-конференции с участием главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

«Александр Невский заложил основы ментальности нашего народа, именно его талант дипломата помог сохранить Отечество от разорения, ведь князь убедил монгольского хана воздержаться от карательного похода на Русь. Эта интересная экспозиция станет продолжением тех экспозиций, которые мы делали ранее. На выставке будут представлены иконы и живопись, плакаты с изображением Невского, а также необычный экспонат – мозаичное панно Невского из петербургского метрополитена», – подчеркнул владыка Тихон.

Для жителей и гостей Печор выставка будет доступна до 11 июля, а затем, передвижная экспозиция отправится в Ярославль и Великий Новгород. Для посетителей предусмотрены не только бесплатные экскурсии по экспозиции, но и образовательная программа – показ художественного фильма об Александре Невском, лекции о князе, выставка детских рисунков. Организаторы экспозиции – Патриарший совет по культуре и фонд «Моя история» – собрали в Печорах картины из 30 городов России. Увидеть работы можно будет каждый день с 10 до 18 часов вплоть до 11 июля.