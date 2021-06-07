 

Пьяного экс-солиста «Агаты Кристи» увели со сцены во Владимирской области

07.06.2021, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на концерте во Владимирской области появился перед зрителями в состоянии алкогольного опьянения. Артисту было сложно стоять на ногах, его увели со сцены.

В Сети появилось видео с концерта во Владимирской области. На кадрах видно, что Самойлову помогли выйти на сцену. Поначалу артист выступал стоя, однако позже с помощью коллег пересел на стул. Исполнитель взял микрофон, группа начала играть, но произносил певец только какие-то нечленораздельные звуки. Когда песня закончилась, он собирался исполнить еще одну, но тут раздался голос кого-то из организаторов: «Спасибо огромное, ребят! Давайте поаплодируем нашим артистам. Спасибо огромное, что приехали, ребят». Под эти слова музыканты подхватили не стоявшего на ногах солиста и под свист покинули сцену, информирует «Московский комсомолец».

«Время идет, а Глеб не меняется!»; «Он всегда таким был… Только это уже перебор!»; «Какой стыд! Пора приводить себя в порядок», – прокомментировали поклонники Самойлова появившееся в соцсетях видео.

 

В последнее время Глеб Самойлов гастролирует по городам РФ с группой The Matrixx.

Ранее певица Ольга Бузова шокировала зрителей своим поведением на фестивале в Волгограде. Она задержала свое выступление на целый час, а затем появилась на сцене в «эпатажном наряде» и «смачно выругалась в микрофон».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.11 / Каким бы ни был исход выборов, Трамп уже изменил мир и США

16.10 / Компания Apple сняла с производства iPhone XR и 11 Pro

31.03 / Daily Telegraph – мировые лидеры призвали объединиться в борьбе с новыми вызовами пандемий

07.08 / В Уфе столкнулись два поезда

05.02 / НАСА выбрало подрядчика для доставки исследовательской аппаратуры на Луну

26.11 / Губерниев о смерти Марадоны: Мы осиротели

14.04 / Мужчина утонул в пруду в московском парке

28.01 / ABC – «отразит историю и разнообразие страны» — в США на 20-долларовой купюре появится темнокожая женщина

21.07 / Академик РАН усомнился в готовности первой российской вакцины от COVID-19 к повсеместному использованию

23.04 / Нарышкин назвал «убогой ложью» заявления о причастности РФ к взрывам в Чехии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика