Пьяного экс-солиста «Агаты Кристи» увели со сцены во Владимирской области

Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на концерте во Владимирской области появился перед зрителями в состоянии алкогольного опьянения. Артисту было сложно стоять на ногах, его увели со сцены.

В Сети появилось видео с концерта во Владимирской области. На кадрах видно, что Самойлову помогли выйти на сцену. Поначалу артист выступал стоя, однако позже с помощью коллег пересел на стул. Исполнитель взял микрофон, группа начала играть, но произносил певец только какие-то нечленораздельные звуки. Когда песня закончилась, он собирался исполнить еще одну, но тут раздался голос кого-то из организаторов: «Спасибо огромное, ребят! Давайте поаплодируем нашим артистам. Спасибо огромное, что приехали, ребят». Под эти слова музыканты подхватили не стоявшего на ногах солиста и под свист покинули сцену, информирует «Московский комсомолец».

«Время идет, а Глеб не меняется!»; «Он всегда таким был… Только это уже перебор!»; «Какой стыд! Пора приводить себя в порядок», – прокомментировали поклонники Самойлова появившееся в соцсетях видео.

В последнее время Глеб Самойлов гастролирует по городам РФ с группой The Matrixx.

Ранее певица Ольга Бузова шокировала зрителей своим поведением на фестивале в Волгограде. Она задержала свое выступление на целый час, а затем появилась на сцене в «эпатажном наряде» и «смачно выругалась в микрофон».