 

Мнение: О повышении роли государства в управлении интернетом

07.06.2021, 20:56, Разное
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В МИД РФ заявляют о необходимости повышения уровня государственного регулирования российского сегмента интернета.

Частный сектор не справляется с эффективным регулированием интернета, и поэтому должна повышаться роль государства в управлении сетью.
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских. По его словам, интернет превращается в платформу для «политических манипуляций».
«Различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры <…> при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть»,- сказал Крутских.
Россия, по словам дипломата, последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом и повышение роли государств в этом процессе.

«Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность», – заявил Крутских.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mid-zayavil-o-neobkhodimosti-vvesti-gosudarstvennoe-upravleniya-internetom-1030499045 – цинк

И снова рыночек не порешал. И снова на смену рыночку идет гос.регулирование.
Впрочем, движение в этом направлении ожидаемо, уже давно и не раз писал, что Россия будет двигаться к облегченному китайскому варианту контроля сети, подгоняемая в том числе и сетевыми рестрикциями западных соц.сетей и различными санкциями. В результате чего болтовня о суверенизации рунета, которая шла еще с конца "нулевых" продолжит обретать реальное практическое наполнение в рамках общих тенденций связанных с усилением фрагментации интернета и крахом мифа о "свободной сети".

Другой вопрос – эффективность и качество гос.регулирования, ибо регулирование конечно же связано не только с блокированием нежелательных сайтов и соц.сетей.

Источник: Colonel Cassad



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