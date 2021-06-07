Мнение: О повышении роли государства в управлении интернетом

В МИД РФ заявляют о необходимости повышения уровня государственного регулирования российского сегмента интернета.

Частный сектор не справляется с эффективным регулированием интернета, и поэтому должна повышаться роль государства в управлении сетью.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских. По его словам, интернет превращается в платформу для «политических манипуляций».

«Различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры <…> при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть»,- сказал Крутских.

Россия, по словам дипломата, последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом и повышение роли государств в этом процессе.

«Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность», – заявил Крутских.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mid-zayavil-o-neobkhodimosti-vvesti-gosudarstvennoe-upravleniya-internetom-1030499045 – цинк

И снова рыночек не порешал. И снова на смену рыночку идет гос.регулирование.

Впрочем, движение в этом направлении ожидаемо, уже давно и не раз писал, что Россия будет двигаться к облегченному китайскому варианту контроля сети, подгоняемая в том числе и сетевыми рестрикциями западных соц.сетей и различными санкциями. В результате чего болтовня о суверенизации рунета, которая шла еще с конца "нулевых" продолжит обретать реальное практическое наполнение в рамках общих тенденций связанных с усилением фрагментации интернета и крахом мифа о "свободной сети".

Другой вопрос – эффективность и качество гос.регулирования, ибо регулирование конечно же связано не только с блокированием нежелательных сайтов и соц.сетей.

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