Пушков назвал Украину тактическим инструментом Запада

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ответ украинского президента Владимира Зеленского Соединенным Штатам по поводу строительства газопровода “Северный поток-2”. Сенатор написал на своем Telegram-канале, что Зеленский обиделся на США.

Пушков посчитал логичным нежелание американских властей предупреждать украинских коллег о своих решениях по “Северному потоку”. Претензия Зеленского как раз и состояла в том, что его не предупредили.

Парламентарий заявил, что Киев ошибается, когда считает себя “центром мира”. На самом деле, по мнению Алексея Пушкова, Украина – это тактический инструмент в руках Запада. Руководство США может полностью игнорировать Украину, а может и использовать в “схватке” России, Китая и Соединенных Штатов, которая имеет решающее значение для всего мира.

Пушков отметил, что американские политики не знают, как избиваться от “назойливых” коллег из Киева. Он описал аналогичную историю 2015 года, когда президент США Дональд Трамп всячески избегал встречи с главой Украины Петром Порошенко на Генеральной ассамблее ООН.

По мнению сенатора Пушкова, украинские власти надоели и европейским политикам из-за вечных “криков” принять страну в Евросоюз и НАТО. Запад сам “развратил” Киев, проявляя излишнее внимание и давая ложные надежды, отметил российский политик. Он так же подчеркнул, уже пришло время усталости от Украины и понимания ее “скромной” роли в мировой политике.