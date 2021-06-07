 

“Лидер России” Роман Карманов возглавил фонд культурных инициатив

07.06.2021, 20:42, Разное
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До недавнего времени Карманов был первым замглавы медиахолдинга “Комсомольская правда”. “Сейчас фондом президентских грантов как учредителем фонда культурных инициатив назначен генеральным директором”, – сообщил Кириенко.

Первый замглавы Администрации президента обратил внимание, что Карманов победил на конкурсе “Лидеры России. Политика”. Его назначение в фонд культурных инициатив – продолжение тенденции по отбору самым талантливых управленцев, отметил он.

О создании фонда культурных инициатив сообщил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Новая структура будет выдавать гранты на проекты в сфере искусства и творчества.

Указом главы государства от 17 мая утвержден состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов. Его возглавил Кириенко. Также в состав вошли представители органов власти, бизнеса, Общественной палаты и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).



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