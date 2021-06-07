Больше, смелее, лучше, чем когда-либо

Вердикт

8,8

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10

Какой автомобиль лучше всего подходит для долгого путешествия? Кто-то, вероятно, назвал бы минивэн, в то время как другие могли бы предложить цельный кроссовер, но после поездки за 250 миль от Атланты до национального парка Смоки-Маунтин в Теннесси, Cadillac Escalade 2021 года, вероятно, тоже должен быть в этом списке.

Мы нерешительно заказали роскошный внедорожник для длительной поездки, не зная, сможет ли автомобиль весом 5800 фунтов преодолевать крутые уклоны и извилистые горные дороги, требуемые от него. Но через короткое время в дороге стало очевидно, что Escalade более чем готов к путешествию.

V8 предлагал много шума для подъемов в гору, опциональная система Magnetic Ride Control обеспечивала исключительный комфорт и исключительную компетентность на поворотах, плюс было множество технологий, чтобы развлечь передних пассажиров и пассажиров. Так что, если вы сможете поднять протестированную цену в 107 915 долларов, Cadillac Escalade 2021 года станет отличным автомобилем для дальних поездок.

Рейтинги и вердикт автомобиля относятся только к его собственному сегменту, а не к рынку новых автомобилей в целом. Чтобы узнать больше о том, как Motor1.com оценивает автомобили, щелкните здесь.

Дизайн

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7/10

Cadillac Escalade имеет высоту 76,7 дюйма (6,4 фута) от шины до крыши. Это один из самых больших внедорожников, выставленных на продажу сегодня, и выглядит абсолютно точно, громоздко выделяясь среди всех остальных автомобилей на автостоянке. Тонкие светодиодные фары пытаются модернизировать в остальном броский, негабаритный вид — и они вроде как помогают, — но слишком большая решетка радиатора с горизонтальными хромированными вставками занимает большую часть лица. А светодиодные акценты в виде водопада украшают каждую сторону бампера, окруженного хромированной отделкой.

Этот хром распространяется и на боковой профиль, разделяя окна второго и третьего ряда одним куском блестящего металла. Изображенные здесь колеса являются самыми простыми из предлагаемых для этой отделки — 22-дюймовые с 14 спицами, отделанные ярким серебром. Есть три варианта колес лучше, если вы готовы потратить 1995 долларов. Задняя часть Escalade не менее яркая, с ее чрезмерным использованием хромированной отделки и значков, но вертикальные задние фонари — приятный штрих, который помогает компенсировать эти блестящие внешние элементы. И вы можете получить этот автомобиль в любом стандартном цвете, если он черный; любой другой цвет стоит 625 долларов или 1125 долларов за кристально-белый металлик.

Внутри Escalade проявляет себя по-своему. Кожаный чехол Handsome Whisper Beige покрывает сиденья, черные кожаные акценты покрывают приборную панель, а между ними — темная лакированная текстура древесины. Обычно мы выбираем лакированное дерево, но Cadillac каким-то образом справляется с этим; это не кажется неуместным для кабины, которая в остальном выглядит чрезвычайно современной.

Кусочек сопротивления — массивные экраны на приборной панели. OLED-дисплей с диагональю 16,9 дюйма занимает верхнюю часть приборной панели — самый большой в своем классе — к нему присоединяются 14,2-дюймовая цифровая приборная панель и третий 7,2-дюймовый экран слева от рулевого колеса. полукруглый дизайн. Хотя внешний вид Escalade все еще очень олдскульный, кабина напоминает футуристический кокпит.

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Комфорт

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10/10

В пути протяженностью более 245 миль между Атлантой, штат Джорджия, и Пиджен-Фордж, штат Теннесси, Cadillac Escalade оказался идеальным компаньоном на шоссе во многих отношениях. С опциональной подвеской MagneRide ходовые качества были на высшем уровне. Escalade поглощал все неровности дороги, уверенно справляясь даже с грязью. Даже 22-дюймовые колеса не мешали опыту; ни разу Escalade не казался слишком резким.

Кожаные сиденья Whisper Beige тоже были идеальными: впечатляющая поддержка водителя и переднего пассажира, функция охлаждения в первом ряду, обогрев в обоих и стандартная 12-позиционная регулировка мощности. Ни разу за четырехчасовую поездку у меня не болела задница или спина. Вдобавок ко всему, впечатляющий уровень шумоподавления заставил кабину шептать тихо, не считая некоторого завывания V8, когда вы кладете ногу на педаль.

Даже третий ряд был просторным и достаточно удобным, чтобы запихнуть туда друга. С 38,2 дюймовым пространством для головы и 34,9 дюймовым пространством для ног у Escalade одно из самых просторных задних сидений в сегменте. Только Ford Expedition (36,1 дюйма) и Chevrolet Tahoe (36,7 дюйма) имеют больше места для головы, а Lincoln Navigator имеет больше места для ног, чем кто-либо (40,9 дюйма). Но если вам действительно нужно пространство для ног в третьем ряду, и вы все еще хотите Caddy, у ESV есть 36,6 дюйма.

Технологии и возможности подключения

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10/10

С тремя экранами размером 16,9 дюйма, 14,2 дюйма и 7,2 дюйма, 38,3 дюйма дисплеев внутри Escalade — это максимум, который вы найдете в любом автомобиле сегодня (до Jeep Grand Wagoneer с его 75-дюймовым экраном). поступит в продажу). И это даже не считая двух планшетов на спинке сиденья во втором ряду, а подробнее о них через минуту.

Центральный сенсорный OLED-экран с диагональю 16,9 дюйма обеспечивает кристально чистое изображение с минималистичным пользовательским интерфейсом, который чрезвычайно прост в использовании. В отличие от традиционного дисплея GM с подобранными по цвету кругами, уникальный пользовательский интерфейс Escalade проецирует белые значки поверх черного экрана с функцией плавной прокрутки и параметрами, которые легко расшифровать. Есть даже вертикально ориентированный экран быстрого доступа с возможностью быстрого доступа к дому, музыке и навигации в одно касание. Беспроводной Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию всех комплектаций, и эта модель Premium Luxury также оснащена проекционным дисплеем.

Прямо перед водителем находится 14,2-дюймовая цифровая приборная панель, такая же четкая и полностью настраиваемая. Водитель может заменить традиционные датчики на такие вещи, как полноразмерная карта, камера ночного видения (опция за 2000 долларов) или фронтальная камера HD для определенных ситуаций. И почти все это можно настроить с помощью 7,2-дюймового экрана слева от дисплея, который также служит бортовым компьютером.

Во втором ряду пассажиры имеют доступ к двум большим дисплеям с поддержкой HDMI и полноразмерной розетке на 110 вольт, расположенной за центральной консолью. Мы взяли с собой Nintendo Switch, которая развлекала взрослых детей во втором ряду на протяжении всей поездки. Вы также можете подключить Amazon Fire Stick или что-то подобное, чтобы смотреть ваши любимые потоковые сервисы через стандартный W-Fi.

Производительность и управляемость

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6/10

Каким бы тяжелым и неповоротливым ни был этот внедорожник с кузовом на раме — весит около 5 835 фунтов в этой спецификации — Cadillac Escalade на удивление хорошо справился с извилистыми дорогами национального парка Смоки-Маунтин в Теннесси. Со стандартной системой пневматической подвески и дополнительным оснащением Magnetic Ride Control (часть пакета Performance стоимостью 2700 долларов) расширенная настройка сохраняла Cadillac в собранном состоянии, уменьшая крен кузова настолько, насколько позволяла физика. Рулевое управление также было на удивление отзывчивым, без заметного ощущения «мертвой точки», характерного для некоторых внедорожников на базе грузовиков.

6,2-литровый V8 выдавал свои 420 лошадиных сил и 460 фунт-фут с полной и абсолютной плавностью. На трассе легко было забыть, что под капотом вообще было восемь рабочих цилиндров — а иногда и не было, благодаря системе деактивации цилиндров. Даже при подъемах в гору на нашем пути через Smokies двигатель выдавал достаточное количество рычания, только слегка протестуя на исключительно крутых склонах, хотя любой автомобиль такого размера мог бы. Между тем, 10-ступенчатая автоматическая коробка передач все время переключалась без усилий.

С учетом сказанного, Escalade нельзя назвать высокопроизводительным внедорожником. Конструкция кузова на раме — как бы она ни была хороша — по-прежнему делает внедорожник более плавным, чем его цельные альтернативы. Что-то вроде BMW X7 или Mercedes-Benz GLS значительно лучше в управлении. И еще больше мощности можно извлечь из этого V8, который Cadillac запланировал с грядущим Escalade V.

Безопасность

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9/10

Хотя система автоматического вождения SuperCruise не была оборудована нашим тестером, по какой-то причине Cadillac Escalade по-прежнему предлагает расширенный набор оборудования для активной безопасности из коробки. Базовая версия получает предупреждение о лобовом столкновении, обнаружение передних и задних пешеходов, автоматическое экстренное торможение, камеру над головой на 360 градусов, автоматические фары дальнего света и напоминание о задних сиденьях. Рассматриваемая здесь модель Premium Luxury добавляет без дополнительной платы предупреждение о смене полосы движения и предупреждение о выезде с полосы движения.

Но если вам нужно более продвинутое оборудование безопасности, такое как адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение на полной скорости, это будет стоить вам 3650 долларов как часть пакета Driver Assist Tech. В нашей долгой поездке этот вариант стоил того, что стоил входной билет; Escalade двигался вместе с адаптивным круиз-контролем, работающим безупречно, поддерживая устойчивый темп к машинам впереди него.

Экономия топлива

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4/10

С неповоротливым V8 и снаряженной массой 5800 фунтов экономия топлива примерно такая же низкая, как и следовало ожидать. На самом деле Escalade 2021 года имеет худшую экономию топлива, чем в прошлом году, возвращая 14 миль на галлон по городу, 19 шоссе и 16 вместе взятых в этой полноприводной спецификации. В предыдущей версии было 14 городских, 21 шоссе и 17 в сочетании с полным приводом.

Последний Lincoln Navigator с полным приводом лучше — 17 миль на галлон вместе взятых. GMC Yukon с тем же 6,2-литровым V8 и полным приводом соответствует Cadillac с 16 милями на галлон вместе взятыми.

Ценообразование

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5/10

Базовая цена Escalade Luxury начинается с 76 195 долларов за полноприводную модель, а полный привод добавляет 3000 долларов к цене Escalade по всем направлениям. По этой цене Escalade является одним из самых дорогих вариантов в своем классе — косвенные конкуренты, такие как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, начинаются с 74 900 и 76 000 долларов соответственно, в то время как главный конкурент Caddy, Lincoln Navigator, едва ли уступает ему. с запрашиваемой ценой 76 185 долларов. Только Land Rover Range Rover на 2021 год дороже — 92000 долларов.

Наш тестер — это лучшая модель Premium Luxury Platinum, стоимость которой начинается от 100 595 долларов. Полный привод добавляет к этому 3000 долларов, а две опции доводят общую цену до 107 915 долларов. Краска Shadow Metallic стоит 625 долларов, а система ночного видения — еще 2000 долларов.

Но даже в качестве версии с верхней отделкой Cadillac по-прежнему не делает Super Cruise стандартом. Функция безопасности — крутая опция за 2500 долларов на этой модели Premium Luxury Platinum, а также на соседней модели Sport Platinum. Для такого дорогого автомобиля смешно, что Super Cruise не входит в стандартную комплектацию.

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