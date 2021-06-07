Во Франции оштрафовали Google на 220 млн евро

Французский антимонопольный регулятор (Autorité de la concurrence) оштрафовал Google на 220 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке цифровой рекламы. Об этом говорится на сайте ведомства.

С жалобой на Google обратились News Corp., французская газета Le Figaro и бельгийская медиагруппа Rossel La Voix.

Autorité de la concurrence утверждает, что американская компания в ущерб конкурентам и издателям предоставляла привилегии своему сервису Google Ad Manager в том, что касается работы сервера объявлений DFP (позволяет издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места) и платформы SSP AdX (организует аукционы по продаже рекламных мест).

«Решение наложить штраф на Google особенно важно, поскольку это первый раз в мире, когда замечается проблема сложных аукционных алгоритмов, использующихся в сфере онлайн-рекламы», — пояснила глава ведомства Изабель де Сильва.

В сообщении французского регулятора уточняется, что Google не оспаривал предъявленные претензии и предложил улучшить взаимодействие рекламного сервиса Google Ad Manager со сторонними рекламными серверами и платформами по продаже рекламных мест.

27 мая суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой систем (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП). За несколько дней до этого мировой судья 422 судебного участка назначил компании штраф в размере 6 млн рублей за отказ удалить противоправный контент. В то же время Google LLC впервые подала иск к Роскомнадзору из-за требования ведомства удалить 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube с «призывами» к участию в акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли в январе этого года.

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