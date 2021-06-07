Кайтинг, сэндбординг и закаты в горах: самые необычные ретриты Объединенных Арабских Эмиратов

Sonara Camp

С открытием в пустыне Sonara Camp отношение к традиционному сафари изменилось, и сюда едут как гости страны, так и те, кто живет здесь постоянно. Находясь в сердце природного национального парка ОАЭ, Sonara Camp предлагает почувствовать полное единение с природой и провести время за ужином, приготовленным французским шеф-поваром, наблюдая в пустыне закат, наслаждаясь шоу с огнем и восточными танцами. Если усидеть на месте вам сложно и хочется впечатлений активных, организуют гонки на открытых машинках багги по пескам или сэндборд, когда вместо снежного полотна – песчаные дюны. Остаться можно и на ночь – в просторных шатрах, рассчитанных максимум на четверых гостей, а следующий день начать с йоги, медитации, массажа или прогулки на лошадях.

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Mleiha Archaeological Centre

Когда попадаешь в археологический центр Mleiha в эмирате Шарджа, оказываешься словно в другом времени. Являясь проектом экологического туризма, Mleiha предоставляет возможности пополнить свой багаж не только впечатлениями, но и новыми знаниями о регионе. Посетите пещеры каменного века, исследуйте старинный форт, рассмотрите сохранившийся фермерский дом. Затеряться в пустыне возможно, оставшись после заката разгадывать созвездия и планеты в мощный телескоп. А ранним утром, после завтрака, вас могут научить навыкам выживания в пустыне, показав, как найти источники воды и сделать солнечный компас. Обогатить впечатление от подобного путешествия возможно, остановившись в одном из ретритов The Mysk Sharjah Collection, где можно почувствовать себя на Луне или в арабском замке. Выбор за вами.

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Stairway to Heaven in Wadi Ghalila, Ras Al Khaimah

Могли ли вы представить, что в одном из эмиратов находится так называемая Лестница в Небо? Немного выброса в кровь адреналина, и для любителей хайкинга и покорителей высот открываются нехарактерные для Эмиратов виды гор и непередаваемой красоты закаты с высоты 1800 метров над уровнем моря. Отправиться нужно будет в Рас-эль-Хайму, к границе с Оманом, заранее решив для себя, маршрут какой протяженности из 19 километров вы готовы пройти, и хотите ли вы остаться на ночь в горах в палаточном лагере. В этом случае вас ждет уютный арабский ужин, разговоры у костра и рассвет в горах. Имейте ввиду, что температура воздуха там, как правило, ниже на 10 градусов и в самый жаркий сезон может быть довольно свежо.

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Kite Surfing Camp, Abu Dhabi

Для любителей водных видов спорта можем предложить отправиться в столицу Эмиратов, Абу-Даби. Многообразие по-восточному гостеприимных отелей расслабляет уже на этапе выбора. Будь то роскошный St.Regis Sadiyat Island, возносящийся в высоту Etihad Towers Jumeirah или новомодный The Abu Dhabi Edition, вас окружат заботой и вниманием в лучших традициях восточного мира. А команда @wakeupadventures поможет создать уникальный спортивный план, включающий кайтсерфинг, сапсерфинг, вейксерфинг. Конечно, вы можете остаться в составе группы и кататься с единомышленниками, обмениваясь опытом, впечатлениями или планируя следующий слет, например, в Оман или Маврикий.

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Открывайте новое в каждом путешествии и дарите себе самые красивые моменты. Как показывает история, в этом заключается особая ценность!

ТЕКСТ: Елена Смирнова