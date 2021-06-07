 

Hyundai может обновить седан Hyundai Solaris на рынке России

07.06.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актуальное поколение Hyundai Solaris вышло на российском рынке в прошлом году, однако готовится очередное обновление.

Вместе с тем фотошпионам уже удалось запечатлеть тестовые испытания автомобиля Hyundai Solaris во время испытаний в Кисловодске. На кузове применили плотный защитный камуфляж, а также задействовали черные накидки. Автор снимков утверждает, салон также максимально засекречен от посторонних глаз.

Боковые части кузова остались прежними, а потому изменения по внешнему виду могут оказаться минимальными. Напомним, в актуальной генерации Hyundai Solaris продается на российском рынке от 840 тысяч рублей. Под капотом установлен 1,4-литровый бензиновый мотор с мощностью 100 л.с.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Лукашенко: Противники белорусской государственности просто так от страны не отстанут

26.01 / Патрушев обсудил с помощником Байдена продление ДСНВ

26.05 / Лукашенко заявил, что “миллионы украинцев” вымаливают кусок хлеба, а “олигархи эшелонами вывозят чернозем”

12.11 / Освобождение Калви из-под домашнего ареста назвали позитивным шагом

28.02 / В Украине за сутки от коронавируса привили 90 человек

10.02 / SpaceX открывает возможность предзаказа на Интернет Starlink

20.05 / В РФ выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

15.07 / Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

25.12 / “Мы только на середине пути”. В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

03.03 / Матвиенко выступила за введение в УК отдельной статьи о запрете треш-стримов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика