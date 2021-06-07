Hyundai может обновить седан Hyundai Solaris на рынке России

Актуальное поколение Hyundai Solaris вышло на российском рынке в прошлом году, однако готовится очередное обновление.

Вместе с тем фотошпионам уже удалось запечатлеть тестовые испытания автомобиля Hyundai Solaris во время испытаний в Кисловодске. На кузове применили плотный защитный камуфляж, а также задействовали черные накидки. Автор снимков утверждает, салон также максимально засекречен от посторонних глаз.

Боковые части кузова остались прежними, а потому изменения по внешнему виду могут оказаться минимальными. Напомним, в актуальной генерации Hyundai Solaris продается на российском рынке от 840 тысяч рублей. Под капотом установлен 1,4-литровый бензиновый мотор с мощностью 100 л.с.