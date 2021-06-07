В Сети опубликовали фотографию странного BMW X6

На территории Великобритании обнаружили уникальный экземпляр кроссовера BMW X6.

Автомобиль получил уникальный тюнинг, который ранее не был задействован ни в одном из показанных автомобилей. На верхней части кузова применили камеры видеонаблюдения, а на бамперах установлены неизвестные емкости. Также на крышке багажника автомобиля применили шары различной формы.

Пока эксперты не берутся озвучивать версии относительно того, для чего были осуществлены столь странные изменения по внешности транспортного средства. Вместе с тем техническая начинка кроссовера BMW X6 также остается неизвестной, так как под капотом могли осуществить не менее уникальную модернизации.