 

Медики назвали плюсы и минусы веганской диеты для детей

07.06.2021, 20:06, Разное
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Международная группа ученых выяснила плюсы и минусы веганской диеты для здоровья детей. Они сравнили разные режимы питания.
В исследовании были задействованы 187 здоровых детей, возраст которых составил 5-10 лет. Среди них 60 человек придерживались вегетарианской диеты, 57 человек были веганами, 72 – ели любые продукты. На протяжении пяти лет у всех испытуемых был один режим питания.

Сердечно-сосудистая система у детей-веганов работала лучше, чем у мясоедов и ветегарианцев. Такой режим питания привел к тому, что уровень ЛПНП снизился на 25%. Липопротеины низкой плотности выступают основными переносчиками холестерина. Если его показатели будут слишком высокими, начнут развиваться сердечные патологии.

В целом здоровье сердечно-сосудистой системы находилось на одинаковом уровне у вегетарианцев и мясоедов. В первой группе исследователи зафиксировали более высокие показатели глюкозы натощак.

Ученых удивил факт наличия разницы между вегетарианцами и веганами. Первые чаще употребляют обработанную пищу, к тому же в их рационе присутствует больше сахаров. Это говорит о том, что соблюдение растительных диет не является гарантией здорового питания.

В процессе проведения исследования специалисты определили положительные и отрицательные стороны веганской диеты. Дети, которые придерживались данного режима питания, по росту были на три сантиметра ниже, нежели представители других групп. Такое отличие наблюдалось из-за нехватки витамина В12, который в основном содержится в мясных и молочных продуктах. Ученые отмечают, что недостающие элементы можно восполнить посредством специальных добавок.

Источник: www.popmech.ru



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