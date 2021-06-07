Марина Зудина объяснила, почему не установила памятник на могиле Олега Табакова

Обычно после смерти человека устанавливают на могиле крест, а спустя некоторое время – памятник. Марина Зудина объяснила подписчикам в микроблоге Instagram, почему до сих пор этого не сделала там, где покоится ее супруг Олег Табаков.

Режиссер ушел из жизни еще весной 2018 года, но на его могиле все еще деревянный крест. Вдова Олега Табакова призналась, что было сложно придумать, как выглядел бы сам монумент. Она нашла хорошего художника, вместе с которым все придумали. Однако потом наступил жесткий карантин и вынужденная самоизоляция. После этого долго везли мрамор для памятника, а в период октябрь-май нельзя было работать на кладбище. Марина Зудина надеется, что этим летом удастся довести начатое до конца. Открытие памятника Олегу Табакову запланировано на сентябрь – начало театрального сезона, когда все артисты уже вернуться из отпусков.

В последнее время с именем известного режиссера связывают скандальное заявление Елены Прокловой. Актриса откровенно пояснила о том, что в юном возрасте стала жертвой домогательств известного в киноиндустрии человека. Его имени она не назвала, но многие изучили фильмографию артистки и пришли к выводам, что она говорила об Олеге Табакове. Марина Зудина после этого заявления сказала, что не верит в рассказы актрисы.