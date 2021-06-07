Российский адвокат Баязитов оценил перспективы отказа от доллара в ФНБ

Российский адвокат Тимур Баязитов недавно провел беседу с министром финансов РФ Антоном Силуановым, в рамках которой поделился своим мнением касательно перспективы замещения доллара другими валютами в ресурсах Фонда национального благосостояния России. По мнению специалиста, упомянутая метаморфоза не окажет негативного влияния на бизнес-отношения в стране.

Эксперт, представляющий отечественную коллегию адвокатов “Корчаго и партнеры”, объяснил, что с юридической точки зрения уже наступил момент адекватной замены доллара на другие валюты, обязательным составляющим которых станет российский рубль. Определенные сложности могут возникнуть, однако критическими они точно не будут, ведь отказ от американских денег будет компенсирован другими средствами. К тому же, важным фактором такого шага станет то, что он наверняка поспособствует скорейшей минимизации негативного эффекта от введения США дополнительных санкций против представителей Российской Федерации, а в условиях данной геополитической ситуации это крайне важно.

Специалист заявил, что упомянутая мера ничем не грозит местному бизнесу, так как средства будут инвестированы Соединенными Штатами, а не Россией. Резюмируя, Тимур Баязитов заверил главу Минфина РФ, что отечественный бизнес в целом оценивает предстоящие перспективы как положительные. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.