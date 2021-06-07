 

Российский адвокат Баязитов оценил перспективы отказа от доллара в ФНБ

07.06.2021, 20:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский адвокат Тимур Баязитов недавно провел беседу с министром финансов РФ Антоном Силуановым, в рамках которой поделился своим мнением касательно перспективы замещения доллара другими валютами в ресурсах Фонда национального благосостояния России. По мнению специалиста, упомянутая метаморфоза не окажет негативного влияния на бизнес-отношения в стране.
Эксперт, представляющий отечественную коллегию адвокатов “Корчаго и партнеры”, объяснил, что с юридической точки зрения уже наступил момент адекватной замены доллара на другие валюты, обязательным составляющим которых станет российский рубль. Определенные сложности могут возникнуть, однако критическими они точно не будут, ведь отказ от американских денег будет компенсирован другими средствами. К тому же, важным фактором такого шага станет то, что он наверняка поспособствует скорейшей минимизации негативного эффекта от введения США дополнительных санкций против представителей Российской Федерации, а в условиях данной геополитической ситуации это крайне важно.

Специалист заявил, что упомянутая мера ничем не грозит местному бизнесу, так как средства будут инвестированы Соединенными Штатами, а не Россией. Резюмируя, Тимур Баязитов заверил главу Минфина РФ, что отечественный бизнес в целом оценивает предстоящие перспективы как положительные. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.04 / США планируют запустить в космос ракету с ядерным двигателем в 2025 году

12.09 / AFRICOM заявил о крушении МиГ-29 в Ливии на основании вброса из соцсетей

26.05 / История чуда в Фанжо

25.08 / “Замороженный мозг” как диагноз

10.02 / Люди с деменцией вдвое чаще заражаются коронавирусом — исследование

02.04 / Дегтярёв призвал ссылать на галеры участников несогласованных акций протеста

24.11 / «Это лучший кофе в моей жизни»

19.12 / Политолог: Конституционная реформа в Белоруссии нужна только после ухода Лукашенко

29.12 / Ученые из Германии предложили уменьшать боль необычным методом

29.06 / Мнение: Страшная беда – несчастная девочка и родители: семилетняя потеряла телефон за 143 тысячи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика