Рада не будет оттягивать голосование за закон об олигархах – Стефанчук

“Голосование за этот законопроект не будут оттягивать… нам важно, чтобы этот механизм заработал, чтобы мы впервые за 30 лет получили реальный механизм, у которого будет ряд предохранителей и который даст возможность начать настоящую борьбу c олигархами”, – сказал Стефанчук.

Он отметил, что президентский законопроект направлен в том числе и против окружения олигархов.

“Сила этого закона о борьбе с олигархами не только в том, что он направлен на борьбу с олигархами. В первую очередь он направлен на окружение олигархов, которые их обслуживают в судебной власти, исполнительной власти, законодательной власти”, – отметил Стефанчук.

По его словам, олигарх должен стать “публичным и прозрачным”, тогда будет шанс сделать следующие шаги, в частности – принять антитрастовое законодательство, повысить ответственность за непредоставление декларации.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня в видеообращении заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

По мнению главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, процедура принятия законопроекта об олигархах в Верховной Раде будет нелегкой. Арахамия ожидает “тысячи поправок” к документу.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

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