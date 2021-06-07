 

“Чертовски горячая!” Леди Гага восхитила соцсети пышным бюстом

07.06.2021, 20:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Меньше чем за сутки пост исполнительницы набрал почти 1,7 млн лайков. Подписчики восхитились формами Леди Гага, назвав ее “секси” и “горяей штучкой”.

“Вы такая чертовски горячая!” – написал пользователь с ником bl57chevy64.

“Я могу лаять, вам нужна еще одна собака?” – оставил комментарий подписчик btdelicate_.

View this post on Instagram

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Контекст:

Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Дебютный альбом певицы The Fame вышел в 2008 году.

Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих “платиновый” статус ее альбомов.

В мае 2021 года певица в документальном фильме “Я, которого ты не видишь”, посвященном ментальному здоровью, призналась, что в 19-летнем возрасте (2005) пережила изнасилование, которое совершил музыкальный продюсер. Певица не стала называть его имени, объяснив, что больше никогда не хочет встретиться с ним лицом к лицу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Испанский курорт Кадакес тяжело переживает отсутствие французских туристов

26.02 / В США медицинскую компанию обвинили в вакцинации людей со связями вне очереди

04.05 / Honda выпустит кроссовер BR-V нового поколения в 2021 году

03.02 / Черный экран. Провайдеры начали блокировать “112 Украина”, ZIK и NewsOne после введения санкций

12.08 / Власти Беларуси: силы безопасности стреляли по протестующим боевыми патронами

25.06 / Подругу Элины Быстрицкой приговорили за мошенничество с деньгами актрисы

23.05 / Число погибших в результате аварии на канатной дороге в Италии увеличилось

07.06 / Das Erste – министерство здравоохранения Германии обвинили в попытке сплавить бракованные маски нуждающимся

04.08 / В Киеве коронавирусом заразились 92-летняя женщина и годовалый мальчик

30.11 / На выплаты борющимся с коронавирусом медикам выделили еще 10 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика