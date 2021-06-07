“Чертовски горячая!” Леди Гага восхитила соцсети пышным бюстом

Меньше чем за сутки пост исполнительницы набрал почти 1,7 млн лайков. Подписчики восхитились формами Леди Гага, назвав ее “секси” и “горяей штучкой”.

“Вы такая чертовски горячая!” – написал пользователь с ником bl57chevy64.

“Я могу лаять, вам нужна еще одна собака?” – оставил комментарий подписчик btdelicate_.

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Контекст:

Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в Нью-Йорке в 1986 году. Дебютный альбом певицы The Fame вышел в 2008 году.

Она обладательница четырех сертификатов Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подтверждающих “платиновый” статус ее альбомов.

В мае 2021 года певица в документальном фильме “Я, которого ты не видишь”, посвященном ментальному здоровью, призналась, что в 19-летнем возрасте (2005) пережила изнасилование, которое совершил музыкальный продюсер. Певица не стала называть его имени, объяснив, что больше никогда не хочет встретиться с ним лицом к лицу.

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