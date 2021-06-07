 

В Украине разрешили круглосуточную работу кафе и массовые мероприятия

07.06.2021, 20:04, Новости дня
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Постановление разрешает проводить спортивные и массовые мероприятия (в том числе в ночных клубах) с заполненностью двух третей мест. При этом, если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации – никакие ограничения не применяется.

Также разрешается прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов не более двух третей мест.

Кроме того, разрешена работа всех средств размещения (гостиниц, хостелов, кемпингов и других).

Кафе и ресторанам разрешено работать круглосуточно (ранее было разрешено с 7.00 до 24.00), а обязательное расстояние между столиками уменьшили с 2 м до 1,5 м.

Смягчение ограничений затронуло правила въезда на территорию. Теперь, кроме ПЦР-тестов, на границе можно будет предъявлять экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации против коронавируса.

Кроме того, “зеленый” уровень эпидопасности будет устанавливаться, если:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней – менее 75;
коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирования на антиген менее 4%;
количество тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирования в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 300;
на всей территории Украины нет регионов с установленным “красным” уровнем эпидемической опасности.
Контекст:

17 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что часть областей Украины может перейти в “зеленую” зону эпидемической опасности. 7 июня Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине.

Адаптивный карантин в Украине планируют продлить до августа. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции (535 – за последние сутки), скончалось 51 215 пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,1 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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