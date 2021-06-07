 

Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор

07.06.2021, 20:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я пришел на этот брифинг из Овального кабинета, где как раз проходил телефонный разговор президента Байдена с президентом Зеленским”, – сказал Салливан, подчеркнув, что этот разговор был запланирован в преддверии поездки Байдена в Европу, где он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. 

По его словам, Байден и Зеленский обсудили различные вопросы отношений между США и Украиной. В разговоре Байден заверил коллегу, что будет поддерживать суверенитет, территориальную целостность Украины и ее стремления.

“Он также сказал президенту Зеленскому, что c нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белый доме, здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из поездки в Европу”, – добавил Салливан. 

Пресс-службы Белого дома и Офиса президента пока не сообщали о подробностях переговоров.

Контекст:

Разговор Зеленского и Байдена связан с предстоящей 16 июня в Женеве встречей американского президента с Путиным. 

Комментируя эту встречу, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Сам Зеленский заявлял о готовности в “любой точке планеты” лично проконсультировать Байдена по поводу России, и говорил, что если такого разговора не произойдет, это будет “большой ошибкой”. Он подчеркивал, что именно у Украины есть “глубокое понимание предмета”.

Первый разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля. По словам главы ОП Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / СК открыл дело по факту гибели в Сирии российского генерала

08.07 / Стало известно об изготовлении боевиками в Сирии бомб с отравляющим веществом

05.12 / В США назвали уникальные блюда русской кухни

05.02 / Портников: Зеленский – отыгранная карта, для Кремля его уже не существует

02.11 / Новому берлинскому аэропорту предстоит исправлять испорченный имидж

02.08 / Австриец отбил пальцы у гипсового слепка скульптуры Антонио Кановы при съемке селфи

13.01 / США усмотрели угрозу со стороны РФ для поставок вакцины

28.07 / Генпрокурор США во вторник отвечает на вопросы конгрессменов

28.03 / В ООН осудили массовые убийства в Мьянме

03.09 / США пообещали наказать виновных в «отравлении» Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика