Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор

“Я пришел на этот брифинг из Овального кабинета, где как раз проходил телефонный разговор президента Байдена с президентом Зеленским”, – сказал Салливан, подчеркнув, что этот разговор был запланирован в преддверии поездки Байдена в Европу, где он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Байден и Зеленский обсудили различные вопросы отношений между США и Украиной. В разговоре Байден заверил коллегу, что будет поддерживать суверенитет, территориальную целостность Украины и ее стремления.

“Он также сказал президенту Зеленскому, что c нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белый доме, здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из поездки в Европу”, – добавил Салливан.

Пресс-службы Белого дома и Офиса президента пока не сообщали о подробностях переговоров.

Контекст:

Разговор Зеленского и Байдена связан с предстоящей 16 июня в Женеве встречей американского президента с Путиным.

Комментируя эту встречу, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Сам Зеленский заявлял о готовности в “любой точке планеты” лично проконсультировать Байдена по поводу России, и говорил, что если такого разговора не произойдет, это будет “большой ошибкой”. Он подчеркивал, что именно у Украины есть “глубокое понимание предмета”.

Первый разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля. По словам главы ОП Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

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