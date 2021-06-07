34% украинцев никогда не занимаются спортом и не делают зарядку – опрос

20% респондентов сказали, что очень редко занимаются спортом.

Основными причинами отказа от спорта назывались отсутствие времени (48%), состояние здоровья (26%), а также отсутствие удовольствия от физических нагрузок (10%).

В то же время 19% опрошенных заявили, что проводят пять и более тренировок в неделю. 9% украинцев занимаются три–четыре раза в неделю. 12% – один–два раза в неделю.

Еще 4% респондентов сказали, что тренируются один–три раза в месяц.

При этом 68% украинцев отметили, что эпидемия коронавируса никак не отразилась на их физической активности. 23% опрошенных заявили, что из-за COVID-19 стали реже тренироваться, 6% – напротив, повысили физическую активность.

Опрос проводился с 15 по 24 мая методом “лицом к лицу” среди граждан в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции (535 – за последние сутки), скончалось 51 215 пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,1 млн человек.

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